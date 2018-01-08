Cemiyet Dünyası Doğum Gününde
Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Arzu Sabuncu’nun doğum günü kutlaması Armada AVM’de yer alan Down Town isimli mekanda gerçekleştirildi. Yaklaşık dört saat süren kutlamaya, iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.
Arzu Sabuncu kutlamaya katılan herkesle yakından ilgilendi. Tüm konukların katılımının ardından davetliler yemek eşliğinde uzun uzun sohbet etti. Yemeklerin bitiminde pastasını üfleyen Sabuncu çok güzel dileklerde bulundu. Yakın dostlar gün boyu fotoğraf çektirerek sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.
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