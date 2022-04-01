Celsus Habitat’ta Gün Boyu Etkinlik
Ankara’da iş dünyası tarafından büyük ilgi gören paylaşımlı ofis ve yaşam alanı Celsus Habitat’ta anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Gün boyu süren seminer ve etkinlikler, iş ve sosyal yaşamdan isimleri buluşturdu.
Toplantı alanları ve iç tasarımı ile paylaşımlı ofis ve iş hayatına farklı bir soluk getiren Celsus Habitat’taki etkinlikler serisine bir yenisi eklendi. Müzik dinletisiyle başlayan etkinlikler gün boyunca, E-Ticarette Tüketici Hakları Semineri, TEMA Bilinçlendirme Semineri ve workshoplarla devam etti. Misafirlerin, barbekü partisi ve çeşitli ikramlar eşliğinde tadını çıkardığı davette Celsus Habitat kurucusu Efe Özdemir, TEMA tarafından ödül aldı.
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