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Celsus Habitat’ta Gün Boyu Etkinlik

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Davet

Celsus Habitat’ta Gün Boyu Etkinlik

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Ankara’da iş dünyası tarafından büyük ilgi gören paylaşımlı ofis ve yaşam alanı Celsus Habitat’ta anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Gün boyu süren seminer ve etkinlikler, iş ve sosyal yaşamdan isimleri buluşturdu.

Toplantı alanları ve iç tasarımı ile paylaşımlı ofis ve iş hayatına farklı bir soluk getiren Celsus Habitat’taki etkinlikler serisine bir yenisi eklendi. Müzik dinletisiyle başlayan etkinlikler gün boyunca, E-Ticarette Tüketici Hakları Semineri, TEMA Bilinçlendirme Semineri ve workshoplarla devam etti. Misafirlerin, barbekü partisi ve çeşitli ikramlar eşliğinde tadını çıkardığı davette Celsus Habitat kurucusu Efe Özdemir, TEMA tarafından ödül aldı.

 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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