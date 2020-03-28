Cazın Online Hali

Okuma süresi 1 dakika

24.Uluslararası Ankara Caz Festivali dünyanın ilk çevrimiçi festivali olarak gerçekleşecek.

24.yılında Uluslararası Ankara Caz Festivali dünyamızın gündeminde yer alan sağlık sebeplerinden dolayı ÇEVRİMİÇİ FESTİVAL olarak gerçekleşecek. 30 Nisan- 10 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek festival için neredeyse tamamlanmış olan çalışmalar, gelişmelerden dolayı yeniden şekilleniyor. Her yıl farklı bir tema ile izleyicisiyle buluşan festival, önemli konuların altını cazla çiziyor. Festival Küratörü ve Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu festivali tasarlarken amaçladıkları temayı açıklarken: “Cazın özgür olduğu kadar demokratik bir sanat biçimi olduğunu düşünüyoruz, gözlemliyoruz. Caz müzisyenleri sahnede hem bireysel ve özgürce müziğe katkıda bulunurlar, hem de birbirlerini dinler, birbirlerine alan açarak hepsinin seslerini eşitçe duyurabilmelerini sağlarlar. Demokrasi de bu değil midir? Sanat, toplumun yansımasıdır. Bu açıdan Cazda Özgürlük ve Demokrasi’yi temamız olarak seçtik ve Festivalin 24. Yılında yine birbirinden değerli orkestraların eşliğinde sanata bir de bu açıdan bakmak istedik.” ifadelerini kullandı.Toplam 18 etkinliğin yer alacağı festivaldeki konserler 10 Mayıs’a dek mümkün olan en kaliteli ses ve görüntü ile online yayınlanacak.