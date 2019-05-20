Cannes’a Türkiye Damgası

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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde 72. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen Türk Günü Resepsiyonu’na ulusal ve uluslararası sinema ve sanat camiasından konuklar katıldı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 72. Cannes Film Festivali çerçevesinde 17 Mayıs Cuma akşamı gerçekleştirilen Türk Günü Resepsiyonu sinema ve sanat dünyasının yoğun ilgisiyle karşılandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un ev sahipliğinde gerçekleşen gecede, Türkiye’deki film çekim lokasyonlarının, cast, set, görsel efekt ve diğer teknik imkanlar ile ülkemizde çekilen ünlü Hollywood prodüksiyonlarından kesitlerin yer aldığı tanıtım filmi davetliler tarafından büyük beğeni topladı.

Bakan Ersoy yaptığı konuşmada yeni sinema kanunuyla yabancı film yapımcılarına sağlanacak destek ile ilgili bilgi verdi. Ersoy’un, Türkiye’de film çekecek yabancı yapımcılara Türkiye’de harcadıkları tutarın % 30’una kadar katkı sağlanacağı yönündeki açıklaması uluslararası yapımcılardan büyük alkış aldı.

Gecenin etkinlikleri arasında yer alan, moda tasarımcısı Zeynep Kartal’ın sürdürülebilirlik temalı defilesi de beğeniyle izlendi. Konuklara aynı zamanda Türk mutfağından lezzetler ile Türk kahvesi ikramı yapıldı. Geceye ünlü Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Ashlee Simpson katıldı. Simpson gecede Kartal tasarımı gece elbisesiyle ilgiyi üzerine çekti. Gecenin sunuculuğunu ise Jenny ünlü İngiliz televizyon sunucusu Powell yaptı.

Gecenin sonunda sahneye çıkan perküsyon sanatçısı Burhan Öcal, sevilen Türkçe şarkılara getirdiği özgün ve ritmik yorumuyla, dünyanın dört bir yanından gelip Cannes’da buluşan konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Festivalin önemli mekânlarından Majestic Beach’de düzenlenen geceye, uluslararası sinema, sanat, moda, gastronomi, turizm, medya ve iş dünyasından Ashlee Simpson, Victoria Ekanoye, Chantelle Thompson ve Heidi Mumford’un yanısıra Türkiye’den Revna Demirören, Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıel, Banu Demirezen, Nilgün Demirezen, Alara Koçibey, Tuana Büyükçınar, Arzu – Ömer Niziplioğlu, Gonca Kararüç, Nefise Karatay, Esra Bilgiç Töre gibi isimler katıldı.