Çağla Baykam- Efe Bezci Ankara’da Görkemli Bir Davet İle Nişanlandı
İş dünyasının gözde çifti KAM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Çağla Baykam ve BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci evliliğe ilk adımlarını görkemli bir nişan töreni ile attı.
KAM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Çağla Baykam ve BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, Baykam ailesinin Ankara’da bulunan villasının bahçesinde gerçekleşen ihtişamlı nişan töreni ile evlilik yolunda ilk adımlarını attı. Londra’da romantik bir evlilik teklifi ile mutluluklarını taçlandıran Baykam ve Bezci çifti, TOBB Başkanı Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun kız isteme seremonisi ile aşklarını ailelerinin huzurunda resmiyete dökmüştü.
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