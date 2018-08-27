En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kültür Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2017 Mag Medya
Başa Dön

Çağla Baykam- Efe Bezci Ankara’da Görkemli Bir Davet İle Nişanlandı

Arzu Beyazıt, Zelal Aytin
Aslı-Bülent Erbora
Baran Yazıcı, Şermin Aldemir
Bedri-Sibel Baykam
Begüm Akış
Berkan Baykam
Burak Işık
Burcu-Zeynel Özer
Can Çavuşoğlu
Dolin İlseven
Ece Salıcı
Eda Müftüoğlu
Efe Bezci, Çağla Baykam
Ekin-Burcu Ataman
Evren-Ebru Küçükbaşkan
EVREN-EBRU KÜÇÜKBAŞKAN, MURAT-ELİF DAMGACI, SALİH-KADRİYE BEZCİ, HANDAN BAYKAM
Gizem Ökten
Gözde-Onur Canga
Gülçin-Bülent Ataman
Murat-Elif Damgacı
Raşit Bağzıbağlı
Rıdvan Akar
Selin Açık
Ufuk-Deniz Küsmüş
Vildan Ertürk
Davet, Düğün

Çağla Baykam- Efe Bezci Ankara’da Görkemli Bir Davet İle Nişanlandı

yazan:
9

İş dünyasının gözde çifti KAM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Çağla Baykam ve BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci evliliğe ilk adımlarını görkemli bir nişan töreni ile attı.

KAM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Çağla Baykam ve BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, Baykam ailesinin Ankara’da bulunan villasının bahçesinde gerçekleşen ihtişamlı nişan töreni ile evlilik yolunda ilk adımlarını attı. Londra’da romantik bir evlilik teklifi ile mutluluklarını taçlandıran Baykam ve Bezci çifti, TOBB Başkanı Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun kız isteme seremonisi ile aşklarını ailelerinin huzurunda resmiyete dökmüştü.

0
Etiketler:
, , , , , , , , , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe, büyükelçilik konutunda ülkesinin milli günü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Resepsiyona, TBMM Başkanvekili Mustafa

Röportaj

CSK Denetim & Müşavirlik Hizmetleri Kurucusu Serkan Kumdakçı mali müşavir olma yolundaki ilk adımlarından bugünlere uzanan yaşam

Röportaj

Son dönemde ilk romanıyla konuşulan, “Hep Sevgili Kalalım” adlı romanı ile büyük ilgi çeken yazar Birol İnan