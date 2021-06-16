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Cadaro London Kapılarını Açtı

Fahed-Maya Hariri
Jennifer Elgumati, Jacqui Brantjes Pittack
Oğulcan Yıldız, Arzu Kahraman, Zeynep Kartal
Victoria Ekonova
Zeynep Kartal, Buse Tarcan, Victoria Ekonova, Naz Yıldız, Ayşe Yıldız
Davet

Cadaro London Kapılarını Açtı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Çeyrek asırdır Türkiye’de yerli ve yabancı müşterilerine butik hizmet veren mücevher markası Cadaro, Londra’nın kalbi Knightbridge de görkemli bir açılışla kapılarını açtı.

Markanın 2. kuşak temsilcisi Oğulcan Yıldız davete ev sahipliği yaptı. Davete T.C. Londra Kültür ve Tanıtım Atesesi Arzu Kahraman, Maya-Fahed Hariri, Zuhal Seker, Cristine Mc Guinness, Naomi Jane Adams ve Jacqui Brandes Pittack vb. birçok ünlü isim katıldı. Sevilen şarkıcı Victoria Ekonova’nın performansı da açılışa büyük renk kattı. Ayrıca İngiltere’de yasayan Türk Modacı Zeynep Kartal her biri nadide el işçiliği ile yapılan tuvaletlerini sergiledi ve büyük beğeni topladı.

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Yazar Hakkında /

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