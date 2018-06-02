Büyüleyici Gucci Cruıse 2019 Şovu!

yazan: MAG 15

GUCCI’nin alevler içindeki benzersiz Cruise 2019 şovu Fransa’nın tarihi dokulu şehri Arles’de gerçekleşti.

Şehirde 1700 yılına kadar Roman mezarlığı olarak kullanılan Alyscamps, bu tarihten itibaren yol olarak kullanmaya başlanıyor. Bu yol geçmişe duyulan saygısı ile Cruise 2019 şovunun alevler içerisindeki ev sahipliğini yapıyor.

Gucci Kreatif Direktörü Alessandro Michele, “Belirli bir şey gibi gözüken ama aslında bambaşka olduğu ortaya çıkan şeyleri çok seviyorum.” diyor.