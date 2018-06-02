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Büyüleyici Gucci Cruıse 2019 Şovu!

Davet

Büyüleyici Gucci Cruıse 2019 Şovu!

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GUCCI’nin alevler içindeki benzersiz Cruise 2019 şovu Fransa’nın tarihi dokulu şehri Arles’de gerçekleşti.

Şehirde 1700 yılına kadar Roman mezarlığı olarak kullanılan Alyscamps, bu tarihten itibaren yol olarak kullanmaya başlanıyor. Bu yol geçmişe duyulan saygısı ile Cruise 2019 şovunun alevler içerisindeki ev sahipliğini yapıyor.

Gucci Kreatif Direktörü Alessandro Michele, “Belirli bir şey gibi gözüken ama aslında bambaşka olduğu ortaya çıkan şeyleri çok seviyorum.” diyor.

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2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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