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Büyükelçilik Bahçesinde Eğitime Destek Konseri

Davet

Büyükelçilik Bahçesinde Eğitime Destek Konseri

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Ankara Koru Rotary Kulübü tarafından eğitime katkı sağlamak için geleneksel olarak düzenlenen Büyükelçilik Konseri, Almanya Büyükelçiliği bahçesinde gerçekleşti.

Almanya Büyükelçiliği bahçesinde gerçekleşen davete Ankara Koru Rotary Kulübü üyelerinin yanı sıra aralarında büyükelçilerin ve sosyal yaşamdan isimlerin de bulunduğu çok sayıda 900 civarında konuk katıldı. Eğitim projelerine destek sağlamak amacıyla bu yıl 17’ncisi düzenlenen konseri izleyenler arasında İngiltere Büyükelçisi Richard Moore ve eşi Maggie Moore ile İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh de yer aldı. Konsere Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann’ın eşi Marion Erdmann ve Koru Rotary Kulübü Başkanı Fehime Çiçek Altunseçen’in ev sahipliği yaptı. Konserden elde edilen gelir ”

” projesine aktarılacak

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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