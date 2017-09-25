Büyükelçilik Bahçesinde Eğitime Destek Konseri
Ankara Koru Rotary Kulübü tarafından eğitime katkı sağlamak için geleneksel olarak düzenlenen Büyükelçilik Konseri, Almanya Büyükelçiliği bahçesinde gerçekleşti.
Almanya Büyükelçiliği bahçesinde gerçekleşen davete Ankara Koru Rotary Kulübü üyelerinin yanı sıra aralarında büyükelçilerin ve sosyal yaşamdan isimlerin de bulunduğu çok sayıda 900 civarında konuk katıldı. Eğitim projelerine destek sağlamak amacıyla bu yıl 17’ncisi düzenlenen konseri izleyenler arasında İngiltere Büyükelçisi Richard Moore ve eşi Maggie Moore ile İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh de yer aldı. Konsere Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann’ın eşi Marion Erdmann ve Koru Rotary Kulübü Başkanı Fehime Çiçek Altunseçen’in ev sahipliği yaptı. Konserden elde edilen gelir ”
” projesine aktarılacak