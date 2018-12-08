Busader İstanbul Etkinliklerinin İlki Gerçekleşti

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Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği / BUSADER, 2018-2019 Hizmet Dönemi’nde ana projesi olarak belirlediği Obezite 360 konusundaki çalışmalarını İstanbullulara tanıtmak üzere Ortaköy Ruby’de bir davet düzenledi.

BUSADER Yönetim Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle’nin ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen davete Bursadan dernek üyeleri ve İstanbul iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri katıldı.

Çağımızın en önemli sorunlarından olan obezite konusunda toplumda farkındalık yaratma hedefinde olan BUSADER’in davetinde, Uzman Diyetisyen Dilara Koçak’ın sağlıklı ve hareketli yaşam konusundaki konuşmasını davetliler ilgiyle dinledi.

BUSADER Yönetim Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle, Obezite 360 Projesiyle ilgili şu bilgileri verdi. “ Avrupa Birliği Projesi olarak belirlediğimiz dünyanın en önemli sağlık sorunlarından biri olan obeziteye dikkat çekmek üzere çalışıyoruz. Dünyada başlıca ölüm sebeplerinden olan kanser, diyabet, kalp hastalıkları ve birçok hastalığın temelinde obezite var. Obeziteye karşı koymanın üç ana unsuru var; sağlıklı beslenme, hareket ve pozitif psikoloji. Bu dönem, Bursa’da ve İstanbul’da yerelin yanı sıra ulusala yayılan etkinlik ve eğitimler düzenliyor, bu konulardaki aktivitelerde yer alıyoruz. Nilüfer ve Yıldırım bölgelerini pilot bölge olarak seçtik, belediyeleri ile koordineli çalışmalar yürütüyoruz. Genetik ve yatkınlık, obezitenin önemi ve getirdiği sağlık problemleri, obezitenin yol açtığı sorunlar, obezite ile mücadele, obezitenin diğer hastalıklarla ilişkisi, obezitede egzersizin önemi, yeme içme alışkanlığı ve diyet projemizin ana başlıkları. Obeziteye karşı mücadelede tüm halkımızın desteğini bekliyoruz. Hareketli Yaşa Sağlığını Yakala diyerek herkesi spor yapmaya ve sağlıklı beslenmeye davet etti’’.