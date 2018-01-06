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Burslu Öğrenciler Yararına Defile

Aysel Akçay
Aysu Yavuz
Cheryl Naeh, Eitan Naeh
Dora Berci, Gabor Kiss
Lara Kavasoğlu
Özden Toker, Mehmet Köymen, Ayla Hatırlı
Özden Toker, Mine Üçer, Ayla Hatırlı
Davet, Defile

Burslu Öğrenciler Yararına Defile

yazan:
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Anaçev – Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı burslu öğrenciler yararına Mehmet Köymen Defilesi düzenledi.

Burslu öğrenciler yararına düzenlenen defileye Macaristan Büyükelçisi Gabor Kiss ve eşi Dora Kiss ev sahipliği yaptı. Çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin yanı sıra iş ve cemiyet dünyasının yakından tanıdığı isimler de defileye katıldı. Macaristan Büyükelçiliği’nin, ev sahipliği dolayısıyla Anaçev Başkanı Ayla Hatırlı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker’in Gabor-Dora Kiss çiftine plaket takdim etmesiyle başlayan tören, geceye destek olan iş dünyasının temsilcilerine çiçek ve plaket takdim edilmesiyle devam etti. Ünlü modacı Mehmet Köymen de plaketini aldıktan sonra kısa bir konuşma yaptı. Köymen, defilenin son derece anlamlı olduğunu belirterek, Macaristan Büyükelçiliği rezidansının tarihi atmosferinde defile gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yaklaşık 1 saat süren “Haute Cauture” koleksiyon defilesi Macaristan Büyükelçiliği’nin tarihi dokusu eşliğinde davetlilerin beğenisine sunuldu. Defilenin sonunda mankenlerle birlikte bitiş pozu veren Köymen, davetlilerden büyük alkış aldı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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