Burslu Öğrenciler Yararına Defile
Anaçev – Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı burslu öğrenciler yararına Mehmet Köymen Defilesi düzenledi.
Burslu öğrenciler yararına düzenlenen defileye Macaristan Büyükelçisi Gabor Kiss ve eşi Dora Kiss ev sahipliği yaptı. Çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin yanı sıra iş ve cemiyet dünyasının yakından tanıdığı isimler de defileye katıldı. Macaristan Büyükelçiliği’nin, ev sahipliği dolayısıyla Anaçev Başkanı Ayla Hatırlı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker’in Gabor-Dora Kiss çiftine plaket takdim etmesiyle başlayan tören, geceye destek olan iş dünyasının temsilcilerine çiçek ve plaket takdim edilmesiyle devam etti. Ünlü modacı Mehmet Köymen de plaketini aldıktan sonra kısa bir konuşma yaptı. Köymen, defilenin son derece anlamlı olduğunu belirterek, Macaristan Büyükelçiliği rezidansının tarihi atmosferinde defile gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yaklaşık 1 saat süren “Haute Cauture” koleksiyon defilesi Macaristan Büyükelçiliği’nin tarihi dokusu eşliğinde davetlilerin beğenisine sunuldu. Defilenin sonunda mankenlerle birlikte bitiş pozu veren Köymen, davetlilerden büyük alkış aldı.
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