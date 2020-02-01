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Burslu Öğrenciler Yararına Defile

Ayla Hatırlı, Özden Toker
Aysel Akçay
Aytül-Onur Gökçe
Barbaros ŞAnsal, ÖZden Toker, Yıldırım Mayruk, Ayla Hatırlı
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Emre Güray, Elif Güray, Deniz Güray
Fatma Buldanlı
Gülten Bıçakçı
Handan Baykam, Çağla Bezci
Mine Üçer
Mustafa-Gülsüm Bilgehan
Nirvana-Mehmet Aydıner
Savaş Çolakoğlu, Gülzin Öğüt
Şebnem Keskin
Yıldırım Mayruk, Barbaros Şansal
Zeynep Köksal Yaykıran
Zeynep-Özgür İncesu
Davet

Burslu Öğrenciler Yararına Defile

yazan:
24
Okuma süresi 1 dakika

İnönü Vakfı ve Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV), burslu öğrenciler yararına Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal defilesi düzenledi. Swissotel’deki gecede ünlü mankenler podyuma çıktı.

Gecenin ev sahipliğini İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker ve ANAÇEV Başkanı Ayla Hatırlı üstlendi. Geceye Ankara cemiyet hayatından çok sayıda isim ve yardımsever katıldı. Toker ve Hatırlı, Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

ANAÇEV Başkanı Ayla Hatırlı, geceden elde edilen gelirle ilk olarak vakfın 400 burslu öğrencisinin bot ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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