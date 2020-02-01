Burslu Öğrenciler Yararına Defile
İnönü Vakfı ve Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV), burslu öğrenciler yararına Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal defilesi düzenledi. Swissotel’deki gecede ünlü mankenler podyuma çıktı.
Gecenin ev sahipliğini İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker ve ANAÇEV Başkanı Ayla Hatırlı üstlendi. Geceye Ankara cemiyet hayatından çok sayıda isim ve yardımsever katıldı. Toker ve Hatırlı, Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.
ANAÇEV Başkanı Ayla Hatırlı, geceden elde edilen gelirle ilk olarak vakfın 400 burslu öğrencisinin bot ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi.
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