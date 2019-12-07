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Burası Senin Effectin

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Davet

Burası Senin Effectin

yazan:
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Başkent’in en iddialı karma projesi Kuzu Effect’in içinde yer alan KUZU EFFECT AVM, düzenlenen özel bir davetle açıldı. Kuzu Grup ev sahipliğinde gerçekleşen davete Ankara cemiyet hayatından birçok isim katıldı.

Seçkin, farklı ve anı yaşamayı sevenlerin yeni cazibe merkezi KUZU EFFECT AVM, Ankara’nın en değerli lokasyonu olan Oran’da kapılarını açtı. Trend markalar, rafine lezzetler, sanatın ruhu ve sonsuz eğlencenin yer aldığı Kuzu Effect AVM, Ankaralıların hayatına değer katmayı hedefliyor.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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