Buddha-Bar Beach Bodrum Açılış Partisi İle Sezona Giriş Yaptı

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Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum, bu sene Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Buddha-Bar Beach Bodrum ile Buddha-Bar imza lezzetleri, kokteylleri ve müzik deneyimi sunduğu açılış partisinde seçkin misafirlerini bir araya getirdi.

Buddha-Bar Beach, uluslararası otel zinciri Marriott International’ın, The Luxury Collection bünyesinde yer alan Bodrum’daki ilk resort oteli “Caresse, a Luxury Collection Resort, Spa & The Residences” ve “Buddha-Bar” işbirliği ile Bodrum’un en gözde adresinde muhteşem bir parti ile açıldı.

Efsanevi Buddha-Bar atmosferi ile Caresse Bodrum’da Büyükhanlı Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Büyükhanlı ve Buddha-Bar konsepti kurucularından Tarja Visan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış partisine moda, iş sanat ve cemiyet dünyasından Fikret Orman, Tuğba Çoşkun, Burcu Esmersoy, Haluk Akakçe, Zafer Kozanoğlu, Banuhan Akçal, Özalp-Şule Argüder, Yonca Evcimik, Fatih Ürek, Tuncay Şanlı, Efe-Çağla Bezci, Fırat Namlı, Murat-Zeynep Tarman, Moris Kohen, Şafak-Elvan Çak, Murat Ektiren, Kaya-İrem Demirer, Şebnem Dinçkök, Ayfer Toprak gibi isimler katıldı.

Buddha-Bar, Bodrum’un masalsı güzelliğinde global şeflerin özel dokunuşları ile hazırlanan imza lezzetlerinin ve kokteyllerinin yanı sıra DJ Ravin ve Le Show dans performansları ile unutulmaz bir akşam yaşattı.

Buddha-Bar, Marinası ile de sezon boyunca yapılacak yat özel hizmet ve yemek deneyimini de tekne ile gelen misafirlerine ilk defa sundu. Buddha-Bar marinası ile de davette muhteşem bir görsel şölen oluşturarak davetlilerden tam not aldı.

Gastronomi, konaklama, sağlıklı yaşam, müzik ve miksoloji alanlarında dünya çapında bir referans olarak kabul edilen efsanevi Buddha-Bar, neo-Asya sınırlarını aşıp gündüzden geceye açık hava yaşam tarzı konsepti Buddha-Bar Beach Bodrum ile Caresse Bodrum’da farklı bir deneyim vadediyor.

Buddha-Bar Beach Bodrum, tasarımı, renkli bohem plaj şıklığı ve Ibiza ve Goa’nın ihtişamı ile misafirlerin keyifli anlarına ortak oldu. Instagram’da paylaşmaya değer ayrıntılarıyla Buddha-Bar Beach, Caresse Bodrum’un kartpostal güzelliğindeki ortamıyla konukların tüm duyularına hitap ediyor. Buddha-Bar’ın ünlü müzikleriyle canlanan atmosfer, eşsiz kokteyller ve leziz yemekler ile zenginleşti.

Buddha-Bar Beach Bodrum, her gün 11:00 ile 02:00 arasında açık olacak. Uluslararası tanınmış sanatçılardan haftalık ve düzenli canlı müzik performanslarının yanı sıra bir dizi konsept gecenin de düzenleneceği Buddha-Bar Beach Bodrum, bu yaz Bodrum tutkunları için mükemmel bir yemek, miksoloji, dinlenme ve eğlence adresi olacak.