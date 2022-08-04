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Bu Müzikalde Yalnızca Çocuklar Var

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Maviş Ersü, Didem Dönmezler Baylan, Zeynep İncesu
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Duygu Arduç, Nurhan Bostancı
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Özgür İncesu
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Arzu Beyazıt
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Zeynep Çoban, Zeren Genç
Davet

Bu Müzikalde Yalnızca Çocuklar Var

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

New York’ta ödül alan ve yalnızca çocukların hayata geçirdiği ilk müzikal olmasıyla bilinen “We Are Monsters”ın Türkçeleştirilmiş hali “Biz Canavarız”, Ankara’da yeniden seyircisiyle buluştu. 

Bizzz Sahne ve Didem Baylan tarafından Türkçeleştirilerek hayata geçirilen “Biz Canavarız” müzikali, tahta bacaklar ve jonglörlerin eşlik ettiği, özel kostümler, yaratıcı makyajlar, sürpriz canavarlar ve farklı müzikleriyle tamamen çocuklar tarafından sahnelenen bir müzikal olarak Ankara’daki izleyenlerini büyüledi. Dev ışık gösterileriyle de seyircisini hayran bırakan “Biz Canavarız” müzikalinden önce sahnelenen “How Did Cinderella Disappear?” oyunu ise ilk kez İngilizce olarak oynanarak büyük beğeni topladı. 

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Yazar Hakkında /

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