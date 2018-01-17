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Brooks Brothers 200 Yaşında

Davet, Defile, Kutlama

Brooks Brothers 200 Yaşında

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Amerika’nın en eski giyim markası Brooks Brothers, 200. Yıl etkinlikleri kapsamında ilk kutlamayı İtalya’nın Floransa kentinde düzenlenen Erkek Moda Haftası Pitti Immagine Uomo 93’te moda şovuyla yaptı.

Brooks Brothers, Floransa’da düzenlenen Pitti Uomo Moda Haftası’nda boy gösterdi. Palazzo Vecchio Salone dei Cinquecento’dagerçekleşen moda şovunda Brooks Brothers’ın klasikleşmiş erkek ve kadın koleksiyonundan örnekler sundu. Defileyi Ünlü modacı ve aynı zamanda Brooks Brothers’ın kadın koleksiyonu tasarımcısı Zac Posen başta olmak üzere çok sayıda ünlü isim, moda editörleri ve moda severler izledi.

Brooks Brothers 100 yıl öncesinin stiline sadık kalarak ikonik koleksiyonlarını genç ve cool bir şekilde yeniden yorumladı. İtalyan Flarmoni Orkestrası’nın canlı performansı eşliğinde düzenlenen defilede, 51 model Brooks Brothers’ın erkek koleksiyonunda yer alan lacivert ve altın tonlarının hakim olduğu takım elbise, pantolon, ceket ve paltolarla göz doldurdu. Özel teknolojik yenilikler kullanılarak hazırlanan kazaklar dikkat çekerken ikonikleşen camel palto markanın 200. yaşında yeniden görücüye çıktı. Kolej görünümden uzaklaşarak daha cool bir çizgide olan lacivert blazer ceket farklı kombinasyonları ile gösterildi. Brooks Brothers’ın müşterilerinden Hollywood yıldızı Fred Astaire tarzından ilham alınarak tasarlanan ikonik çizgili kravat özel kumaşı ile kemer görüntüsünde moda severlerin beğenisine sunuldu.

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