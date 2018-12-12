Brooks Brothers 200 Yaşında

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Amerika’nın en eski giyim markası Brooks Brothers, İtalya, Amerika ve Japonya’dan sonra 200. yılını Türkiye’de de görkemli bir davetle kutladı.

Şıklığın ve asaletin sembolü, Amerika’nın en köklü efsane markası Brooks Brothers, 200. yıl kutlamasını House of Brothers’da gerçekleştirdi. Rahmi M. Koç’un katılımıyla gerçekleşen RMK Classic CEO’su Füsun Kuran ev sahipliğinde Brooks Brothers Avrupa CEO’su Luca Gastaldi ve Brooks Brothers Dünya Başkanı Andy Lew’in de katıldığı açılışa aralarında Pernod Ricard Türkiye ve MENA CEO’su Selçuk Tümay, Sarp Evliyagil, Ali-Nazan Başman, Ayşegül-Hakan Kodal, Siren Ertan Kayalar, Gülbin Simitçioğlu, Zerrin Arbaş, Ahu Orakçıoğlu, Tuğba Peksayar, Yelda İpekli, Saffet Emre Tonguç, Serdar Büyükkoyuncu’nun da yer aldığı iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı.