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Brooks Brothers 200 Yaşında

Füsun Kuran, Rahmi Koç, Selçuk Tümay, Andy Lew, Luca Gastaldi
Füsun Kuran, Rahmi Koç, Selçuk Tümay, Andy Lew, Luca Gastaldi
Rahmi Koç
Luca Gastaldi, Füsun Kuran, Andy Lew
Selçuk Tümay
Ali-Nazan Başman
Ayşegül-Hakan Kodal
Begüm Özer
Cem Özveri, Deste Durmuş, Can Akıncı
Cem-Hülya Kalyoncu
Dilay-Mustafa Aygen
Enis Habif
Gülbin Simitçioğlu, Siren Ertan Kayalar
Habip Arıkan, Banu Birkan, Alper Ziyal
Ilgın-Barış Dalan
Linda Kuyumciyan
Oya Sener, Ayşen Zamanpur, Yeşim Seçkin
Pınar-Naci Topçuoğlu
Banu Coşar, Haluk Tansel
Saffet Emre Tonguç, Serda Büyükkoyuncu
Sarp Evliyagil
Sinan-Füsun Kuran
Tuba Peksayar, Ahu Orakçıoğlu
Yasemin Taşkın
Yelda İpekli
Zerrin Arbaş
Zeynep Selgur, Özlem İkiışık
Davet

Brooks Brothers 200 Yaşında

yazan:
9
Okuma süresi 1 dakika

Amerika’nın en eski giyim markası Brooks Brothers, İtalya, Amerika ve Japonya’dan sonra 200. yılını Türkiye’de de görkemli bir davetle kutladı.

Şıklığın ve asaletin sembolü, Amerika’nın en köklü efsane markası Brooks Brothers, 200. yıl kutlamasını House of Brothers’da gerçekleştirdi. Rahmi M. Koç’un katılımıyla gerçekleşen RMK Classic CEO’su Füsun Kuran ev sahipliğinde Brooks Brothers Avrupa CEO’su Luca Gastaldi ve Brooks Brothers Dünya Başkanı Andy Lew’in de katıldığı açılışa aralarında Pernod Ricard Türkiye ve MENA CEO’su Selçuk Tümay, Sarp Evliyagil, Ali-Nazan Başman, Ayşegül-Hakan Kodal, Siren Ertan Kayalar, Gülbin Simitçioğlu, Zerrin Arbaş, Ahu Orakçıoğlu, Tuğba Peksayar, Yelda İpekli, Saffet Emre Tonguç, Serdar Büyükkoyuncu’nun da yer aldığı iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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