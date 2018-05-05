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Borusan Otomotiv’den “BMW ile Ayrıcalıkların Gecesi”

Uğur Sakarya, Ali Vahabzade, Hakan Tiftik
Hasan Kosif
Meral-Hasan Kosif
Hilal Kosif
Tuncay Aşçı
Selda-Aclan Acar
Saadettin Saran
Eda Kosif
Defne Samyeli
i8
i8
Davet

Borusan Otomotiv’den “BMW ile Ayrıcalıkların Gecesi”

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Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin ev sahipliğinde Les Ottomans Hotel’de gerçekleştirilen BMW ile Ayrıcalıkların Gecesi’nde Yeni BMW i8 Roadster modeli ilk kez görücüye çıktı.

İş, sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin büyük ilgi gösterdiği gecede, otomotivin geleceğinin şekillenmesinde köklü bir geçmişe sahip olan BMW’nin premium üst segment modelleri davetlilerle buluştu.

Oyunun kurallarını değiştiren yenilikleri, standartları belirleyen konforu ve göz alıcı tasarımı ile modern lüksün temellerini atan BMW 7 Serisi davetlileri bu ayrıcalıklı gecede karşılarken, gecenin sürprizi ise Türkiye’de ilk defa otomobil severlerin karşısına çıkan Yeni BMW i8 Roadster oldu. Üstün sportif çevikliği ve üstü açık sürüş keyfini elektrikli sürüşle birleştiren Yeni BMW i8 Roadster, gelecek için tasarlanmış, iki kişilik spor otomobildir.

Defne Samyeli’nin canlı performansı ile renk kattığı ve seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleşen geceye; Borusan Otomotiv Yönetim Kurulu Eş Başkanı Ali Vahabzadeh, Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, BMW / MINI / BMW Motorrad Genel Müdürü Uğur Sakarya’nın yanı sıra Sadettin Saran, Gilman-Mesut Karadeniz, Murat Kolbaşı, Alinur Velidedeoğlu, Mustafa Süzer, Beyhan-Adil Benardete, Meral-Hasan Kosif, Kağan Gökalp, Hilal Kosif, Selim Kosif, Selda-Aclan Acar, Tuncay Aşcı, Tülay-İbrahim Dölen gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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