Borusan Oto’dan Fırsat Dolu Hafta Sonu

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Türkiye’nin önde gelen firmalarından Borusan Oto Retail Push etkinliği kapsamında bütün showroom’larında fırsat hafta sonları düzenledi.

Etkinlik kapsamında BMW, MINI, Jaguar ve Land Rover marka araçlarında avantajlı fiyatların yanı sıra cam filmi, seramik kaplama ve dosya masrafsız krediler verildi. Borusan Oto Balgat Showroom’unda gerçekleşen etkinliğe, Dilasima Group Markalar Direktörü ve moda ikonu Dila Tarkan, Furla Markası ile katıldı. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte konuklar araçları konusunda fırsatlardan yararlanırken leziz ikramların tadına bakmayı da ihmal etmedi.