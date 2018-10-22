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Borusan Oto’dan Fırsat Dolu Hafta Sonu

Dila Tarkan
Ayşem Yukay, İnan Aslan, Hale Özbek
Deniz Safi
Mina-Ülkü Çalık
Özlem Akpınar, Azra Yılmaz
Davet

Borusan Oto’dan Fırsat Dolu Hafta Sonu

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Türkiye’nin önde gelen firmalarından Borusan Oto Retail Push etkinliği kapsamında bütün showroom’larında fırsat hafta sonları düzenledi.

Etkinlik kapsamında BMW, MINI, Jaguar ve Land Rover marka araçlarında avantajlı fiyatların yanı sıra cam filmi, seramik kaplama ve dosya masrafsız krediler verildi. Borusan Oto Balgat Showroom’unda gerçekleşen etkinliğe, Dilasima Group Markalar Direktörü ve moda ikonu Dila Tarkan, Furla Markası ile katıldı. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte konuklar araçları konusunda fırsatlardan yararlanırken leziz ikramların tadına bakmayı da ihmal etmedi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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