Borusan Oto Vadi’ye Büyük İlgi

yazan: MAG 9

Borusan Oto Vadi, Jaguar’ın tamamen elektrikli yeni modeli Jaguar I-PACE’in de tanıtıldığı, iş, sanat, cemiyet ve spor dünyasından ünlü isimlerin büyük ilgi gösterdiği açılış gecesinde konuklarını ağırladı.

Jaguar ve Land Rover markalarının satış ve satış sonrası hizmetlerini sürdüren Borusan Otomotiv Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi Borusan Oto, ARCH Concept olarak adlandırılan Jaguar Land Rover showroom ve servis konsepti Borusan Oto Vadi’yi İstanbul Vadipark’ta açtı.

Borusan Oto Vadi’de gerçekleşen açılış etkinliğine yepyeni teknolojisi ile tüm dünyada heyecan yaratan Jaguar’ın tamamen elektrikli modeli I-PACE ev sahipliği yaptı.

Borusan Oto Vadi’nin açılış gecesine; Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Borusan Otomotiv Yönetim Kurulu Eş Başkanı Ali Vahabzadeh, Borusan Oto Genel Müdürü Simay Alsan’ın yanı sıra Ayşegül-Muharrem Toplusoy Işıl-Rüştü Reçber, Beste-Mustafa Yurttaş, Emre-Burcu Ziyal, Seben Koçibey, Zeynep Germen, Gül Gölge, Emre Belözoğlu, Hakan Kosif, İlkem Öztürk, Özlem Kaymaz, Ece Sükan, Şafak Çak, Saruhan Tan, Altın Mimir, Pınar Aylin, Sibel İlkiz, Zafer Kozanoğlu, Nesligül Aksoy, Zuhal Pirinçcioğlu, Emek Külür, Eda Taşpınar, Aysun Mamak gibi iş, sanat, cemiyet ve spor dünyasından bir çok ünlü isim katıldı.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik “Dünyanın sayılı konsept tesislerinden olan Jaguar Land Rover ARCH Concept’i İstanbul Vadipark’a taşıyarak bu ayrıcalıklı tesisi sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı. Açılış konuşmasında Borusan Oto Genel Müdürü Simay Alsan “Borusan Oto olarak en son hizmete açtığımız, en yeni Jaguar Land Rover dual tesisimiz Borusan Oto Vadi’de premium müşteri deneyimi sunmak en önemli odağımız olacaktır” dedi.

Geceye dünya çapında ünlenen DJ Doğuş Çabakçor ve müzisyen Bora Uzer de canlı performansı ile geceye renk kattılar. Lucca’nın da efsane barı ve lezzetlerinin de yer aldığı davet konukların beğenisini kazandı.

12.500 metrekarelik kapalı alana sahip olan, 6 Jaguar, 6 Land Rover sergileme alanı ile Türkiye’nin en yeni Jaguar Land Rover ARCH Concept showroom ve servisi olan Borusan Oto Vadi’de, mekanik servisin yanı sıra boya-kaporta atölyesi ile hasar servis hizmeti de verilecek.