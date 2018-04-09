En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kültür Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2017 Mag Medya
Başa Dön

Borusan Oto Vadi’ye Büyük İlgi

Ali Vahabzadeh, Simay Alsan, Hakan Tiftik
Ali Vahabzadeh
Emre-Altın Mimir
Aslı Kuseyrioğlu
Ayşe Tolga
Ayşegül-Muharrem Toplusoy
Aysun Hergülman, Aylin Erbilgin
Aysun Mamak
Bora Uzer
Derya-Tülin Kartoz
Doğuş Cabakcor
Ece Sükan
Eda Taşpınar
Ekrem Cevheroğlu
Emek Kulur
Emre-Burcu Ziyal
Emre Belözoğlu
Esra Kaktüs
Funda Filibeli
Mesut Karadeniz
Guniz İyianlar, Zeynep Germen
Hakan Tiftik
Hakan-Yelda Tiftik
Hakan Kosif
Hakan Tiftik
İlkem Öztürk
Işıl-Rüştü Reçber
Metin Ar
Müge Sırmabıyık
Murat Ektiren
Mustafa-Beste Yurttaş
Nilsun Gündoğdu
Özlem Kaymaz
Pelin-Gürkan Kuran
Pınar Aylin, Sibel İlkiz
Şafak Çak
Sami-Sara Benun
Saruhan Tan
Seben Koçibey
Serdar Oal
Tuba Peksayar, Müge Arnas
Tuğçe Peksayar
Tülay-İbrahim Dolen
Uğur Berk
Zafer Kozanoğlu
Zeynep Sezer, Nesligül Aksoy, Zafer Kozanoğlu
Zuhal Pirinçcioğlu, Gül Gölge
Açılış, Davet

Borusan Oto Vadi’ye Büyük İlgi

yazan:
9

Borusan Oto Vadi, Jaguar’ın tamamen elektrikli yeni modeli Jaguar I-PACE’in de tanıtıldığı,  iş, sanat, cemiyet ve spor dünyasından ünlü isimlerin büyük ilgi gösterdiği açılış gecesinde konuklarını ağırladı.

Jaguar ve Land Rover markalarının satış ve satış sonrası hizmetlerini sürdüren Borusan Otomotiv Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi Borusan Oto, ARCH Concept olarak adlandırılan Jaguar Land Rover showroom ve servis konsepti Borusan Oto Vadi’yi İstanbul Vadipark’ta açtı.

Borusan Oto Vadi’de gerçekleşen açılış etkinliğine yepyeni teknolojisi ile tüm dünyada heyecan yaratan Jaguar’ın tamamen elektrikli modeli I-PACE ev sahipliği yaptı.

Borusan Oto Vadi’nin açılış gecesine; Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Borusan Otomotiv Yönetim Kurulu Eş Başkanı Ali Vahabzadeh, Borusan Oto Genel Müdürü Simay Alsan’ın yanı sıra Ayşegül-Muharrem Toplusoy Işıl-Rüştü Reçber, Beste-Mustafa Yurttaş, Emre-Burcu Ziyal, Seben Koçibey, Zeynep Germen, Gül Gölge, Emre Belözoğlu, Hakan Kosif, İlkem Öztürk, Özlem Kaymaz, Ece Sükan, Şafak Çak, Saruhan Tan, Altın Mimir, Pınar Aylin, Sibel İlkiz, Zafer Kozanoğlu, Nesligül Aksoy, Zuhal Pirinçcioğlu, Emek Külür, Eda Taşpınar, Aysun Mamak  gibi iş, sanat, cemiyet ve spor dünyasından bir çok ünlü isim katıldı.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik “Dünyanın sayılı konsept tesislerinden olan Jaguar Land Rover ARCH Concept’i İstanbul Vadipark’a taşıyarak bu ayrıcalıklı tesisi sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı. Açılış konuşmasında Borusan Oto Genel Müdürü Simay Alsan “Borusan Oto olarak en son hizmete açtığımız, en yeni Jaguar Land Rover dual tesisimiz Borusan Oto Vadi’de premium müşteri deneyimi sunmak en önemli odağımız olacaktır” dedi.

 Geceye  dünya çapında ünlenen DJ Doğuş Çabakçor ve müzisyen Bora Uzer de canlı performansı ile geceye renk kattılar. Lucca’nın da  efsane barı ve lezzetlerinin de yer aldığı davet konukların beğenisini kazandı.

12.500 metrekarelik kapalı alana sahip olan,  6 Jaguar, 6 Land Rover sergileme alanı ile Türkiye’nin en yeni Jaguar Land Rover ARCH Concept showroom ve servisi olan Borusan Oto Vadi’de, mekanik servisin yanı sıra boya-kaporta atölyesi ile hasar servis hizmeti de verilecek.

0
Etiketler:
, , , , , , , , , , , , , , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Swissôtel Büyük Efes İzmir'in büyüleyici atmosferinde 2000 yılı Türkiye Güzeli ve Dünya Güzeli Yüksel Ak Rimer ile

Davet

Begüm Khan Sevgililer Günü Özel Koleksiyonu, BEYMEN Zorlu Center’da düzenlenen özel bir davet ile tanıtıldı.

Davet

Sabri Ülker Vakfı' nın, "Yemekte Eğitim Projesi" kapsamında hayata geçirilen 'Küçük Şefler Restoranı'  adlı hikaye kitabının lansmanı