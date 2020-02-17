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Bonobjet’in Kış Koleksiyon Tanıtım Daveti

Bonobjet’in 2020 Özel Kış Koleksiyon Tanıtım Daveti Quasar İstanbul’da Gerçekleştirildi
Bonobjet’in 2020 Özel Kış Koleksiyon Tanıtım Daveti Quasar İstanbul’da Gerçekleştirildi
Tugçe Eyilik
Bonobjet’in 2020 Özel Kış Koleksiyon Tanıtım Daveti Quasar İstanbul’da Gerçekleştirildi
Tugçe Eyilik
Bonobjet’in 2020 Özel Kış Koleksiyon Tanıtım Daveti Quasar İstanbul’da Gerçekleştirildi
Mehmet Ali Berkman, Jülide Berkman
Bonobjet’in 2020 Özel Kış Koleksiyon Tanıtım Daveti Quasar İstanbul’da Gerçekleştirildi
Emina, Jahovic
Emina Jahovic, Ayşegül Bayrakdar
Güniz İyianlar
Nesrin Eyilik, Tuğçe Eyilik
Ekrem Vardar, Tugçe Eyilik
Gilman Karadeniz
Müge Sırmabıyık
Nesrin Eyilik, Canan İmer, Emina Jahovic
Nesrin Eyilik, Jülide Berkman, Tugçe Eyilik, Mehmet Ali Berkman
Binnur Gazioğlu
Ayşe Yağcı
Begüm Gazioğlu Ballı
Ahmet Bayer
Aydın Bilgin
Canan İmer
Sarp Evliyagil
Şehnaz Vardar
Sarp Evliyagil, Tugçe Eyilik, Sermet Severoz, Serra Akar, Ekrem Vardar
Serena Karamızrak, Cevahir Kocak
Tuba Güler
Sedef Fenercioğlu
uba Güler, Nesrin Eyilik, Canan İmer, Müge Sırmabıyık, Güniz İyianlar
Tuğçe Eyilik
Tuğçe Peksayar
Turgut Güneri
Yasemin Yolaçar
Selin Ohanyan
Şehnaz Vardar, Tugçe Eyilik, Fatoş Durusel
Davet

Bonobjet’in Kış Koleksiyon Tanıtım Daveti

yazan:
11
Okuma süresi 2 dakika

Tuğçe Eyilik’in mobilya tasarım markası BonObjet’in 2020 özel kış koleksiyonu “İstanbul İstanbul”un ilk tanıtım daveti, İş Portföy Quasar GYF markasının Quasar İstanbul’da yer alan İstanbul Boğaz manzaralı penthouse’unda seçkin davetlilerin katılımı ile gerçekleşti.

Tuğçe Eyilik’in mobilya tasarım markası BonObjet’nin 2020 özel kış koleksiyonu “İstanbul İstanbul”un ilk koleksiyon tanıtım daveti, İş Portföy Quasar GYF markasının, Quasar İstanbul’da yer alan İstanbul Boğaz manzaralı penthouse’unda yapıldı.

Tuğçe Eyilik’in ev sahipliğinde gerçekleşen davete iş, sanat, moda ve cemiyet dünyasından Sarp Evliyagil, Emina Jahovic, Begüm Gazioğlu Ballı, Binnur Gazioğlu, Jülide-Mehmet Ali Berkman, Tuğçe Peksayar, Canan İmer, Müge Sırmabıyık, Gilman Karadeniz, Güniz İyianlar ve Turgut Güneri gibi isimler katıldı.

Davetin gerçekleştirildiği İş Portföy Quasar GYF markasının İstanbul kadar görkemli ve ışıltılı bir yaşam sunan Quasar İstanbul’da yer alan penthouse’unun dekorasyonu da, BonObjet’in özel kış koleksiyonu “İstanbul İstanbul”un farklı yaşam kültürü ve yaşam stilinden ve İstanbul’un güçlü, etkili tarihinden ilham alınarak yaratılan koleksiyonu ile yapıldı. Ayrıca ağaçları kesmeden ya da plastik yapay çam ağacından uzak, doğayı düşünen farklı bir yaklaşım ile tasarladığı “Invisible Tree” adlı kuşlar ve dilek kurdeleli yeni yıl figürlerinden oluşan ağaç da beğeniyle karşılandı.

Tuğçe Eyilik’in kurucusu olduğu BonObjet, koleksiyonlarında XIV.Louis dönemi ruhu ve klasikliğini, günümüz modern çizgileriyle harmanladığı fonksiyonel tasarımlarıyla göze çarpıyor. Marka, mobilyalarında evlere, mekanlara, markanın duygusunu, enerjisini tasarım detaylarına yansıtan kalıcı mobilya ve objeler üretiyor.

İstanbul İstanbul‘un şehir silüeti ve kültürel unsurları ile “İstanbul İstanbul” koleksiyonu “İstanbul’a her mevsim aşık tutkun ruhlara” hitap ediyor!

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2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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