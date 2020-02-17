Bonobjet’in Kış Koleksiyon Tanıtım Daveti

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Tuğçe Eyilik’in mobilya tasarım markası BonObjet’in 2020 özel kış koleksiyonu “İstanbul İstanbul”un ilk tanıtım daveti, İş Portföy Quasar GYF markasının Quasar İstanbul’da yer alan İstanbul Boğaz manzaralı penthouse’unda seçkin davetlilerin katılımı ile gerçekleşti.

Tuğçe Eyilik’in mobilya tasarım markası BonObjet’nin 2020 özel kış koleksiyonu “İstanbul İstanbul”un ilk koleksiyon tanıtım daveti, İş Portföy Quasar GYF markasının, Quasar İstanbul’da yer alan İstanbul Boğaz manzaralı penthouse’unda yapıldı.

Tuğçe Eyilik’in ev sahipliğinde gerçekleşen davete iş, sanat, moda ve cemiyet dünyasından Sarp Evliyagil, Emina Jahovic, Begüm Gazioğlu Ballı, Binnur Gazioğlu, Jülide-Mehmet Ali Berkman, Tuğçe Peksayar, Canan İmer, Müge Sırmabıyık, Gilman Karadeniz, Güniz İyianlar ve Turgut Güneri gibi isimler katıldı.

Davetin gerçekleştirildiği İş Portföy Quasar GYF markasının İstanbul kadar görkemli ve ışıltılı bir yaşam sunan Quasar İstanbul’da yer alan penthouse’unun dekorasyonu da, BonObjet’in özel kış koleksiyonu “İstanbul İstanbul”un farklı yaşam kültürü ve yaşam stilinden ve İstanbul’un güçlü, etkili tarihinden ilham alınarak yaratılan koleksiyonu ile yapıldı. Ayrıca ağaçları kesmeden ya da plastik yapay çam ağacından uzak, doğayı düşünen farklı bir yaklaşım ile tasarladığı “Invisible Tree” adlı kuşlar ve dilek kurdeleli yeni yıl figürlerinden oluşan ağaç da beğeniyle karşılandı.

Tuğçe Eyilik’in kurucusu olduğu BonObjet, koleksiyonlarında XIV.Louis dönemi ruhu ve klasikliğini, günümüz modern çizgileriyle harmanladığı fonksiyonel tasarımlarıyla göze çarpıyor. Marka, mobilyalarında evlere, mekanlara, markanın duygusunu, enerjisini tasarım detaylarına yansıtan kalıcı mobilya ve objeler üretiyor.

İstanbul İstanbul‘un şehir silüeti ve kültürel unsurları ile “İstanbul İstanbul” koleksiyonu “İstanbul’a her mevsim aşık tutkun ruhlara” hitap ediyor!