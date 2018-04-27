En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kültür Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2017 Mag Medya
Başa Dön

Boğaz’da şık defile

Ece Sükan
Derin Mermerci Aydın, Şule Cümbüş
Ayşe Boyner
Burcu Erçil
Davet

Boğaz’da şık defile

yazan:
14

Cemiyetin modasever isimlerinin ilgiyle takip ettiği ünlü modacı Hakan Yıldırım’ın Haute Couture koleksiyonu, görücüye çıktı.

Ünlü modacı Hakan Yıldırım’ın Haute Couture defilesi, Four Seasons Hotel Bosphorus’ta muhteşem bir defileyle modaseverlerle buluştu. Eşsiz atmosferi, etkileyici dekorasyonu ve seçkin lezzetleriyle Four Seasons Hotel Bosphorus’un ev sahipliğinde gerçekleşen defile özel isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Vodafone Red’in katkılarıyla canlı yayınlanan kırmızı halı seremonisi ile başlayan geceye aralarında Şule Zorlu Cümbüş, Derin Mermerci Aydın, İpek-Talat Abdik, Raisa, Vanessa ve Etel Sason, Tunay-Yalçın Ayaydın’nın bulunduğu ünlü isimler katıldı. Tüm detayları özel olarak tasarlanan defilede fırfırlar, tül ve çiçekli kumaşlar dikkat çekti.

0
Etiketler:
, , , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Dünya modasının önde gelen markalarını moda tutkunlarıyla buluşturan BEYMEN, 2018 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarını dün Zorlu Center'da düzenlediği defile

Davet, Defile

Dünya güzeli Azra Akın, Ünlü modeller Çağla Şikel, Özge Ulusoy, ulusalararası defilelerde yer alan Türkiye’de ilk kez

Davet

Dolce & Gabbana, Milan Moda Haftası'nda el çantalarını sergilemek için mankenleri değil droneları kullandı. Defilede en az 8 drone sahneye