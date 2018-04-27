Boğaz’da şık defile
Cemiyetin modasever isimlerinin ilgiyle takip ettiği ünlü modacı Hakan Yıldırım’ın Haute Couture koleksiyonu, görücüye çıktı.
Ünlü modacı Hakan Yıldırım’ın Haute Couture defilesi, Four Seasons Hotel Bosphorus’ta muhteşem bir defileyle modaseverlerle buluştu. Eşsiz atmosferi, etkileyici dekorasyonu ve seçkin lezzetleriyle Four Seasons Hotel Bosphorus’un ev sahipliğinde gerçekleşen defile özel isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Vodafone Red’in katkılarıyla canlı yayınlanan kırmızı halı seremonisi ile başlayan geceye aralarında Şule Zorlu Cümbüş, Derin Mermerci Aydın, İpek-Talat Abdik, Raisa, Vanessa ve Etel Sason, Tunay-Yalçın Ayaydın’nın bulunduğu ünlü isimler katıldı. Tüm detayları özel olarak tasarlanan defilede fırfırlar, tül ve çiçekli kumaşlar dikkat çekti.
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