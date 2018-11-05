Boğazda Aşk Ve Yemek

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Yapımcı ve yazar Selen Sevigen ilk kitabı Ana Yemekte Aşk Var’ı düzenlenen şık bir davet eşliğinde tanıttı. Feriye Saray’ın da gerçekleşen davete Sevigen’in yakın dostlarının yanı sıra sosyal yaşam ve magazin dünyasının ünlü isimleride katıldı.

Kitabında ilişkilere farklı bir bakış açısı getirerek bunu lezzetli yemek tarfileriyle harmanlayan Selen Sevigen ev sahibi olduğu davette konuklarla yakından ilgilenerek kitabı hakkında bilgiler verdi. Davette kitapta yer alan tariflerden özel seçmeler konuklara sunuldu. Çok sayıda davetlinin katıldığı bu özel günde kitap satışından elde edilen tüm gelir Kalp Vakfı’na bağışlandı. Yeni kitabı Ana Yemekte Aşk Var’ın tanıtım heyecanını yaşayan Selen Sevigen davete katılan konukların kitaplarını imzalamayı da ihmal etmedi.