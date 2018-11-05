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Boğazda Aşk Ve Yemek

Abdullah Oğuz
Ayşe Esmeli Ayar
Esen Soydan
Narin Akçelik
Selen Sevigen
Şebnem Burcuoğlu
Vedat Bayrak
Yavuz Seçkin, Dicle Güler
Davet

Boğazda Aşk Ve Yemek

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Yapımcı ve yazar Selen Sevigen ilk kitabı Ana Yemekte Aşk Var’ı düzenlenen şık bir davet eşliğinde tanıttı. Feriye Saray’ın da gerçekleşen davete Sevigen’in yakın dostlarının yanı sıra sosyal yaşam ve magazin dünyasının ünlü isimleride katıldı.

Kitabında ilişkilere farklı bir bakış açısı getirerek bunu lezzetli yemek tarfileriyle harmanlayan Selen Sevigen ev sahibi olduğu davette konuklarla yakından ilgilenerek kitabı hakkında bilgiler verdi. Davette kitapta yer alan tariflerden özel seçmeler konuklara sunuldu. Çok sayıda davetlinin katıldığı bu özel günde kitap satışından elde edilen tüm gelir Kalp Vakfı’na bağışlandı. Yeni kitabı Ana Yemekte Aşk Var’ın tanıtım heyecanını yaşayan Selen Sevigen davete katılan konukların kitaplarını imzalamayı da ihmal etmedi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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