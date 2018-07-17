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Bodrum’un Yeni Gözdesi Serafina Mare

Metin Şen, Fabio Granato
Ali-Selen-Lara-Engin Keçeli
Selim-Eda Kosif
Fatih-Esra Öztürk
Çiğdem-Mithat Erdem
Ali Sayar
Anna-Lorin-İlker Pınar
Ayla Çelik, Barbaros Utku
Berke Dikmen, Gizem Muslu
Burak-Gülin Karabacak
Burak-Nil Uyguner
Hasan-Özlem Mutlu Çetin
Işıl-Rüştü Reçber
Jülide-Mehmet Ali Berkmen
Önder Öztarhan, Metin Şen, Engin Keçeli
Selen Keçeli, Sitare Akdilek, Şebnem Atay
Şule-Özalp Argider
Açılış, Davet

Bodrum’un Yeni Gözdesi Serafina Mare

yazan:
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Türkiye’de İtalyan mutfağının en iyi temsilcilerinden Serafina, İstanbul’dan sonra Ege’ye inerek Bodrum’da üçüncü şubesini açtı.

İstanbul’da Akmerkez ve Vadistanbul’dan sonra Bodrumluları İtalyan lezzetleriyle buluşturacak olan Serafina Mare yepyeni konseptiyle hem restoran hem de beach olarak kapılarını açtı. Gündoğan Küçükbük’te projelendirilen Seba Küçükbük Evleri ve Seba Rezidans’ın beach kısmında hizmete giren Serafina Mare’nin açılış davetine Metin Şen ev sahipliği yaptı. Bu özel davetin onur konukları ise Serafina’nın İtalyan kurucularından Fabio Granato ve Seba İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli oldu. Bodrum’da nostalji geceleri ile ün yapan Dj Ali Sayar, muhteşem performansı ve müziği ile geceye damgasını vurdu. Ayrıca yağan sürpriz yağmur acılaşa katılan konukların eğlencesini ve hızını kesmeye yetmedi. Konuklar Serafina’nın şefi Dilaver Göktaş’ın hazırladığı birbirinden leziz tatları tattıktan sonra Ali Sayar ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar coşup eğlenirken pasta yerine özel hazırlanan pizzayı Metin Şen ve Serafina’nın kurucusu Fabio Granato birlikte kestiler.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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