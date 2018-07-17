Bodrum’un Yeni Gözdesi Serafina Mare

yazan: MAG 56

Türkiye’de İtalyan mutfağının en iyi temsilcilerinden Serafina, İstanbul’dan sonra Ege’ye inerek Bodrum’da üçüncü şubesini açtı.

İstanbul’da Akmerkez ve Vadistanbul’dan sonra Bodrumluları İtalyan lezzetleriyle buluşturacak olan Serafina Mare yepyeni konseptiyle hem restoran hem de beach olarak kapılarını açtı. Gündoğan Küçükbük’te projelendirilen Seba Küçükbük Evleri ve Seba Rezidans’ın beach kısmında hizmete giren Serafina Mare’nin açılış davetine Metin Şen ev sahipliği yaptı. Bu özel davetin onur konukları ise Serafina’nın İtalyan kurucularından Fabio Granato ve Seba İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli oldu. Bodrum’da nostalji geceleri ile ün yapan Dj Ali Sayar, muhteşem performansı ve müziği ile geceye damgasını vurdu. Ayrıca yağan sürpriz yağmur acılaşa katılan konukların eğlencesini ve hızını kesmeye yetmedi. Konuklar Serafina’nın şefi Dilaver Göktaş’ın hazırladığı birbirinden leziz tatları tattıktan sonra Ali Sayar ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar coşup eğlenirken pasta yerine özel hazırlanan pizzayı Metin Şen ve Serafina’nın kurucusu Fabio Granato birlikte kestiler.