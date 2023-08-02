Bodrum’u Sallayan Parti MAGical White Night
Gelenekselleşen MAGical Night, “White Party” konsepti ile, Bodrum’un en güzel sahillerinden birine sahip olan Bilkent Casa Costa Boutique Hotel’de gerçekleşti.
MAG Medya kurucusu, genç ve başarılı iş insanı Can Çavuşoğlu, eşi MAG Kreatif Direktörü Seda Çavuşoğlu ve MAG Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu ev sahipliğindeki MAGical Night, konuklarına Bodrum’da unutulmaz anlar yaşattı. Yurt içi ve yurt dışı konuklarıyla, ekranların sevilen yüzleri, cemiyet ve siyaset dünyasının tanınmış isimlerinin katıldığı partide davetliler beyaz kıyafetleriyle geceyi aydınlattı. Muhteşem kokteyller ve lezzetli ikramlar eşliğindeki gece, davetlilere Bodrum’da büyülü anlar yaşatarak yaza damgasını vurdu.
Yorum Bırakın