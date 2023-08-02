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Başa Dön

Bodrum’u Sallayan Parti MAGical White Night

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Seda-Can Cavuşoğlu
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Beril Çavuşoğlu
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Arda Yurtsever
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Ebru Akel
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Ahu-Süleyman Orakçı
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Nurcan Kuzucan
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Aysel Akçay
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Aylin Çetiner
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Can Kaçar
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İbrahim-Zeynep Karahan Uslu
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Fatih- Belgin Koreş
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Ceyda Çankırı
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Funda Bekişoğlu
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Ebru-Deniz Demiryürek
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Ahmet Soyer
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Etkin- Damla Perçiner
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Özkent-Çiğdem Özaltın
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Zeynep Koreş
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Meltem Aysoy
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Selma Akman
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Ahmet Bülbüloğlu
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Çiçek Güney
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Andaç Bora Erdoğan
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Alaz Sağlam
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Aysu-Haluk Yavuz
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Banah Jamal
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Tuğçe Bakkal
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Banu Birdal
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Cenk Dural
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Adil Yıldırım
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Demet Aydın
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Arezu İnspirezu
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Beril Çavuşoğlu-Vedat Alaton
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Beliz Büyükhanlı
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Belün-Yıldıray Paköz
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Beril-Murat Ünlütürk
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Beata Dziewi
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Dilara Aydoğdu
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Elanaz Karaer
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Dilara Karacan
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Deniz-Naz-Umut Önder Altıntaş
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Dilruba-Vael Dağıstan
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Filiz Öztürk
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Dilşen Kara
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Eda Odabaşı
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Eda-Emre Bekişoğlu
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Elif Ulusoy
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Derya Demirli-Elif Usta
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Duygu Akar
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Egemen Çelik
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Emir- Azade Burdurlu
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Emirhan Kayhan-Atahan Karlar
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Erkan-Nurcan Aytekin
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Hakan Kes
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Elif-Merih Şahin
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Ertuğrul-Öznur Onat
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Esra Arat
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Esra Öğet
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Ersan-Sinem Başbuğ
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Feray Şahingöz
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Ferhat Evin
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Dilek Birgen- Doğuş Aydın
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Dilem-Yiğit Kaymaz
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Ecem Çetin
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Eda Kınay- Soria Yenigün
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Emine Sallanbaş
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Ersay Ateş
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Esra Çoban
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Gültekin-Refika-Işıl Güvensoy
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Günay Korpo
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Figen Doğan-Nehir Yetiş
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Gizem-Taylan Altıntaş
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Hüseyin- Zübeyde Yıldırım
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Hülya-Burak Şendir
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Deniz Özyıldız
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Harun Turgut
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Güneş Çağlarcan
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Esra Dönertaş
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Didem Baylan-Zeynep İncesu
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Erkan Kirişçi
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Yasemin Sertkaya
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Zeynep Tarhan-Berrak Güzeloğlu
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Tuğba-Şerafettin Sarıcam
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Timuçin-Şebnem Daloğlu
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Tuba-Esen Demir
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Şule Dayangaç
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Şule-Hakan Aba
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Tulu Sezer-Sinan Tandoğan
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Zeynep Kasımoğlu
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Zehra-Aysan Çelik
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Beril Çavuşoğlu, Veli-Nermin Sarıtoprak
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Serkan Kuyumcuoğlu- Nazlı Aksu
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Sevgi Ekiyor
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Sevilay Helvacıoğlu
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Sesin yurdaer
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Serkan-Ece Güleç
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Sinem Yıldırım
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Sinem-Koray Şamgul
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Şebnem- Dinçgör Dereli
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Serkan Kumdakçı
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Sinem Göker
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Nermin Aşçıoğlu
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Nurten Gündoğan
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Nesrin Kılavuz
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Özlem Erdemci Doğan
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Pamir- Tuğba Tutak
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Naz Muharrem Eskiyapan
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Ömer-Nilüfer Sensöz
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Saadet Büyük
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Rezzan Anık Yağız
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Samı-İde Ezberci
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Recep Girişmen
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Savaş Gelgel-Sera Tüfekçi
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Seda-Mustafa Bozkır
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Seher Akbulut
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Selin Karacehennem
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Selin Söğütlügil
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Serap-Melisa Sarı
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Nergis Dursun- Nursel Arslan
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Nusret Cömert
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Pınar Karaer
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Sana-ErdalÜstübal
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Selen-Berkay Koçhisarlı
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Kadriye Olgar
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Kemal-Gül Muratoğlu
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Kemal-Tuğçe İnal
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Koray Helvacıoğlu
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İclal Dural
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Linda İmami
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Merve Karaoğlan-Zeynep Kaptan
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Mete Yılanlı
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Mehtap Çelikbilek
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İnci Karatekin
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Mehmet Savaş-Viktori Shumova
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Melda Şengil
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İyad-Buket Dağıstanlı
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Karina Gorska
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Melek Düvenci-Meltem Allen
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Naz Demirkılıç
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Meyrem Şahbuda
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Mert-Hilal Doğan
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Michael-Nermin Sieg
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Müge Akbulut Sürücü
Davet

Bodrum’u Sallayan Parti MAGical White Night

yazan:
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Gelenekselleşen MAGical Night, “White Party” konsepti ile, Bodrum’un en güzel sahillerinden birine sahip olan Bilkent Casa Costa Boutique Hotel’de gerçekleşti.

MAG Medya kurucusu, genç ve başarılı iş insanı Can Çavuşoğlu, eşi MAG Kreatif Direktörü Seda Çavuşoğlu ve MAG Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu ev sahipliğindeki MAGical Night, konuklarına Bodrum’da unutulmaz anlar yaşattı. Yurt içi ve yurt dışı konuklarıyla, ekranların sevilen yüzleri, cemiyet ve siyaset dünyasının tanınmış isimlerinin katıldığı partide davetliler beyaz kıyafetleriyle geceyi aydınlattı. Muhteşem kokteyller ve lezzetli ikramlar eşliğindeki gece, davetlilere Bodrum’da büyülü anlar yaşatarak yaza damgasını vurdu.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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