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Bodrumluların Alışveriş Keyfi

Afet Su, Gözde Ağan, Meltem Gökhan, Sadife Akdolu
Alegra Levi
Al-Ayşegül Ünal
Asuman Dabak
Ayfer Toprak
Aysel Akçay
Aysel-Beril Akçay
Ayşe Burcu Kaya
Beren-Mila Özdoğan, Nur Öztürk
Bilge Kuru
Bilge Kuru, Pervin Ersoy
Burcu Şendir
Can-Deniz Ayaz Özer
Duygu Erol
Ece Vahapoğlu
Emel Yörüker
Erkan Ünal
Esra Nur Türker
Hülya Şendir
Melda Aksu
Meltem Gökhan
Nuray Fenercioğlu
Nuri-Tuba Develi
Özlem Yıldız
Sea Güven
Sedef Demir,Selin Çuhacı, Cemre Ofdağ
Semih-Pınar Şentürk
Sinem Sancaktar
Suzan Arar, Gül Ergi
Zafer Kozanoğlu
Zeynep Fıratoğlu
Davet

Bodrumluların Alışveriş Keyfi

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Türkiye turnesi kapsamında farklı illerde düzenlediği alışveriş şenlikleriyle adından söz ettiren Bilge Kuru ve Öznur Yakın’ın kurucuları olduğu Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP)’ın yeni durağı Bodrum oldu. Geçtiğimiz gün Erkan Ünal ev sahipliğinde Yalıkavak Moon Beach’te gerçekleşen BİKAP Alışveriş Şenliği, seçkin markaları tatilcilerle buluşturdu.

Tasarımcılar ve ünlü isimler olmak üzere 50 farklı markanın stantlarının bulunduğu alışveriş şenliğinde misafirler alışverişin yanı sıra havuz ve güneşin keyfini sürdüler. Seçkin markalarının yaz koleksiyonlarını sergilediği etkinliğe katılan ünlü hanımlar bol bol alışveriş yaptılar.

Elde edilen kapı gelirinin Bizim Çocuklarımız Derneği’ne bağışlandığı BİKAP Alışveriş Şenliği Bodrumlular’a keyif dolu bir gün yaşattı.

Alışveriş Şenliği’ne katılan ünlü isimler arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Ece Vahapoğlu, Özlem Yıldız, Zafer Kozanoğlu,Tuba-Nuri Develi, Suzan Arar-Gül Ergi, Meltem Gökhan, Sinem Sancaktar, Ebru Çarıkçılar, Alegra Levi, Zeynep Fıratoğlu, Ali-Ayşegül Ünal, Asuman Dabak, Ayfer Toprak, Aysel-Beril Akçay, Ayşe Burcu Kaya, Burcu Şendir, Kendi, Esra Nur Türker, Nuray Fenercioğlu, Melda Aksu ve Seda Güven vardı.

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