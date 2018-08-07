Bodrum’da Sanat Dolu Gece
Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda yer alan Epique Island, yeni model villasında Belkıs-Erdal Aksoy çiftinin ev sahipliğinde sanatsever konuklarını ağırladı.
Türkiye’deki çağdaş sanatı küresel arenada başarıyla temsil eden sanatçı Ahmet Güneştekin’in eserlerinden özel bir seçkinin sergilendiği davette, iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri bir araya geldi. Bodrum’da gerçekleşen etkinlikte Belkıs-Erdal Aksoy çifti; Tunay-Yalçın Ayaydın, Selin-Mehmet Tara, Ekin-Polat Gülman’nın aralarında bulunduğu iş, kültür, sanat ve cemiyet dünyasının önemli isimlerini ağırladı. Konuklar, Cafe Cubano’nun enfes müzik ziyafeti eşliğinde keyifli bir gece geçirdiler. Zülkarneyn Serisi’nden İyilik Duvarı adlı eserin de aralarında olduğu Aksoy Ailesi Koleksiyonu’ndan derlenen seçki, 30 Eylül’e kadar Epique Island’da ziyaret edilebilir.
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