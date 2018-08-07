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Bodrum’da Sanat Dolu Gece

Erdal Aksoy, Ahmet Güneştekin
Ömer-Aslıhan Abacı
Ömer-Ayla-Ayfer Toprak, Cengiz Karavan
Batu-Gözde Aksoy
Belkıs-Erdal Aksoy
Deniz Atalay, Sevgi-Alpay Aksoy
Ekin Gülman, Ahmet Güneştekin, Polat Gülman
Gilman-Mesut Karadeniz
Nur-İsmet Öztanık
Nurcan Albay, Meral Yazıcı
Özlem Gürses
Selin-Mehmet Tara
Tunay-Yalçın Ayaydın
Davet

Bodrum’da Sanat Dolu Gece

yazan:
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Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda yer alan Epique Island, yeni model villasında Belkıs-Erdal Aksoy çiftinin ev sahipliğinde sanatsever konuklarını ağırladı.

Türkiye’deki çağdaş sanatı küresel arenada başarıyla temsil eden sanatçı Ahmet Güneştekin’in eserlerinden özel bir seçkinin sergilendiği davette, iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri bir araya geldi. Bodrum’da gerçekleşen etkinlikte Belkıs-Erdal Aksoy çifti; Tunay-Yalçın Ayaydın, Selin-Mehmet Tara, Ekin-Polat Gülman’nın aralarında bulunduğu iş, kültür, sanat ve cemiyet dünyasının önemli isimlerini ağırladı. Konuklar, Cafe Cubano’nun enfes müzik ziyafeti eşliğinde keyifli bir gece geçirdiler. Zülkarneyn Serisi’nden İyilik Duvarı adlı eserin de aralarında olduğu Aksoy Ailesi Koleksiyonu’ndan derlenen seçki, 30 Eylül’e kadar Epique Island’da ziyaret edilebilir.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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