Bodrum’da Nefes Kesen Turnuva

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4.Most Bodrum Balık Turnuvası, Yalıkavak Marina’da iki gün süren bir mücadele sonrasında son buldu. 34 büyük balık teknesinin IGFA Temsilcisi Serdar Günseren’in başhakemliğinde kıyasıya yarıştığı turnuvada, en büyük balığı 81,6 kg ile Kozlu Teknesi ekibi tuttu; turnuvanın birincisi ise 69,4 kg ile Baracuda Teknesi Erkut Soyak ve Murat Aslan’ın ekibi oldu.

Bu yıl 4.’sü düzenlenen Most Bodrum Balık Turnuvası, Yalıkavak Marina ev sahipliğinde gerçekleşti. Heyecan dolu geçen ve dünyada oldukça popüler olan sportif balıkçılığın Türkiye’deki en önemli organizasyonu olarak öne çıkan Most Bodrum Balık Turnuvası unutulmaz bir yarışmaya daha imza atarken ödül töreninde renkli anlar yaşandı.