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Bodrum’da Nefes Kesen Turnuva

Alp Kırşan ve Ekibi
Ahmet Aras, Can Özer
Ali Erdem, Erkut Soyak, Hasan Erdem
Beatriz-Can Okan
Burak Hatipoğlu
Can Özer ve Takımı
Deniz-Can-Ayaz Özer
Doğuş Kuran
Eren-Çisem Baki
Eva Coşkunseven, Nastassia Jacober
Feza Fırat, Meral İkizler
Jefi Kamhi
Kazım Ak, Can Özer
Mayla-Melina-Melda Kosif
Murat-Muratcan Aslan, Burhan Çavuşoğlu
Nihal Doğan
Özge Özgen, Şeyda Özkaya, İlayda Madenci
Sandra-Nino Erer
Davet

Bodrum’da Nefes Kesen Turnuva

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

4.Most Bodrum Balık Turnuvası, Yalıkavak Marina’da iki gün süren bir mücadele sonrasında son buldu. 34 büyük balık teknesinin IGFA Temsilcisi Serdar Günseren’in başhakemliğinde kıyasıya yarıştığı turnuvada, en büyük balığı 81,6 kg ile Kozlu Teknesi ekibi tuttu; turnuvanın birincisi ise 69,4 kg ile Baracuda Teknesi Erkut Soyak ve Murat Aslan’ın ekibi oldu.

Bu yıl 4.’sü düzenlenen Most Bodrum Balık Turnuvası, Yalıkavak Marina ev sahipliğinde gerçekleşti. Heyecan dolu geçen ve dünyada oldukça popüler olan sportif balıkçılığın Türkiye’deki en önemli organizasyonu olarak öne çıkan Most Bodrum Balık Turnuvası unutulmaz bir yarışmaya daha imza atarken ödül töreninde renkli anlar yaşandı.

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Yazar Hakkında /

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