Bodrum’da Keyifli Açılış
Bodrum Gündoğan’daki BVS Bosphorus bünyesinde yer alan, işletmeciliğini Ali Sayar’ın yaptığı Bodrum Meyhanesi By Ali Sayar, kapılarını Cenk Eren performansı ile açtı.
Sahneye bembeyaz bir takım elbise ile çıkan Cenk Eren “Hayatlarımızda yepyeni bembeyaz bir sayfa açacağımız günleri bekliyoruz. Hepinize sarılmayı çok özledim.” diyerek hayranlarını selamladı. Programın sonlarına doğru konuklar arasında yer alan oyuncu Gonca Vuslateri’yi de sahneye davet eden Cenk Eren, yakın dostunun kendisini kırmayarak seslendirdiği şarkıdan sonra performansını noktaladı.
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