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Bodrum’da Keyifli Açılış

Ali Sayar
Gonca Vuslateri
Şenay-Cemal Yarar
Jale-Ercan İşal
Mert İşal, Zeynep Özkaya
Nedim-Ela Binler
Nural Dorman, Burcu Balkan, Neslihan Yalçın
Açılış, Davet

Bodrum’da Keyifli Açılış

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Bodrum Gündoğan’daki BVS Bosphorus bünyesinde yer alan, işletmeciliğini Ali Sayar’ın yaptığı Bodrum Meyhanesi By Ali Sayar, kapılarını Cenk Eren performansı ile açtı.

Sahneye bembeyaz bir takım elbise ile çıkan Cenk Eren “Hayatlarımızda yepyeni bembeyaz bir sayfa açacağımız günleri bekliyoruz. Hepinize sarılmayı çok özledim.” diyerek hayranlarını selamladı. Programın sonlarına doğru konuklar arasında yer alan oyuncu Gonca Vuslateri’yi de sahneye davet eden Cenk Eren, yakın dostunun kendisini kırmayarak seslendirdiği şarkıdan sonra performansını noktaladı. 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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