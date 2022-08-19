Bodrum’da Görkemli Açılış
Prada’nın yeni mağazasının açılışını kutlamak için Bodrum’da özel bir davet geçekleştirildi. İş, moda ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin katıldığı etkinlikte konuklar, DJ Nazlı Var’ın performansıyla eğlenceli bir akşam geçirdi.
Markanın yeni mağazası Bodrum’un en gözde lokasyonlarından olan Yalıkavak Marina’da açıldı. İş, moda ve cemiyet hayatının tanınan yüzlerinin katıldığı açılış etkinliğinde konuklar, DJ ve kokteyl eşliğinde oldukça keyifli bir akşam geçirdi. Modaseverleri bir araya getiren açılışta davetliler aynı zamanda markanın ürünlerini yakından inceleme fırsatı buldu.
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