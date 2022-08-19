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Bodrum’da Görkemli Açılış

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Davet

Bodrum’da Görkemli Açılış

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Prada’nın yeni mağazasının açılışını kutlamak için Bodrum’da özel bir davet geçekleştirildi. İş, moda ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin katıldığı etkinlikte konuklar, DJ Nazlı Var’ın performansıyla eğlenceli bir akşam geçirdi.

Markanın yeni mağazası Bodrum’un en gözde lokasyonlarından olan Yalıkavak Marina’da açıldı. İş, moda ve cemiyet hayatının tanınan yüzlerinin katıldığı açılış etkinliğinde konuklar, DJ ve kokteyl eşliğinde oldukça keyifli bir akşam geçirdi. Modaseverleri bir araya getiren açılışta davetliler aynı zamanda markanın ürünlerini yakından inceleme fırsatı buldu. 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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