Bodrum’da Golf Sezonu Açıldı

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Sayın Fikret Ünlü onuruna düzenlenen 3. Sirene Luxury Hotel Bodrum Golf Turnuvası Bodrum Golf Club’da golf severleri bir araya getirdi. Sirene Luxury Hotel Bodrum’da düzenlenen özel bir davetle ödüller sahiplerini buldu.

2017 yılından bu yana her sene, golf tutkunlarını Bodrum’un eşsiz doğasıyla buluşturan turnuva, bu sene Türk sporuna büyük katkı sağlamış olan eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Fikret Ünlü onuruna düzenlendi. Ödül töreni esnasında ev sahibi Akkanat Ailesinin Fikret Ünlü anısına hazırlamış olduğu kısa film ve değerli katılımcıların Fikret Ünlü hakkında yaptığı konuşmalar misafirlere duygulu anlar yaşattı.

İş, sanat ve spor camiasından değerli isimlerin katılımı ile gerçekleşen Sirene Luxury Hotel Bodrum Golf Turnuvasında bu sene beş kategoride 101 oyuncu sahaya çıktı. Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bodrum Golf Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, Akkanat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akkanat, Titanic Golf Kulübü Başkanı Mehmet Aygün, Ziylan Grubu Başkanı Mehmet Ziylan ve Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu gibi tanınmış isimler turnuvada yerini aldı.

Sirene Luxury Hotel Bodrum’da düzenlenen ödül töreninde; turnuvada dereceye girenlere kupalarını Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bodrum Golf Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, Akkanat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akkanat, Akkanat Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Akkanat, Bodrum Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu ve merhum Fikret Ünlü’nün eşi Ülker Ünlü takdim etti.