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Bodrum’da Eğlence Devam Ediyor

Ali Sayar
Aslı-Batu-Metin Şen
Ayfer Toprak
Eda Kosif
Ela-Nedim Binler
Gaya-Alpay Başaran
Gülin-Burak Karabacak
İpek Birol, Çağla Büyükakçay, Ali Sunal, Nazlı Sunal
Jale-Ercan İşal
Şirin Yalçın, Elif Dürüst
Davet

Bodrum’da Eğlence Devam Ediyor

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Cemiyet hayatının ünlü isimleri tatil için geldikleri Bodrum’da eğlencenin keyfini çıkarttı.

Sezondaki iddiasını sürdüren Bodrum’un gözde İtalyan restaurantlarından Serafina Mare, Ali Sayar’lı geceleriyle müdavimlerini ağırlamaya devam ediyor. Beach ve restaurant hizmeti veren Gündoğan Küçükbük’teki Serafina Mare damaklarda unutulmaz izler bırakan İtalyan tatlarını Bodrumlu lezzet tutkunlarıyla buluşturuyor. Geleneksel hale gelen Ali Sayar geceleri de mekana gelenlere unutulmaz saatler yaşatıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu sezon da yaz akşamlarının keyfini Serafina Mare’de çıkaran tatilciler Ali Sayar’ın müzikleriyle keyif dolu akşam geçirdiler. Salı, perşembe ve cuma günleri dj kabininde müzik yapan Ali Sayar’ı dinlemeye gelenler arasında Elif Dürüst, Şirin Yalçın, Eda Kosif, Aslı-Metin Şen, Ayfer Toprak, Gülin-Burak Karabacak gibi cemiyet hayatının ünlü isimleri vardı.

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Yazar Hakkında /

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