Bodrum Tatiline Partili Veda
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Remax’ ın en başarılı gayrimunkul danışmanları sıralamasında dünya 1’incisi olan Evrim Kırmızıtaş Başaran, Bodrum tatilini sonlandırmadan önce dostları ile doğum günü partisi düzenledi.
Bodrum Yalıkavak Miços Balıkçısı’ nda geçtiğimiz gece canlı müzik eşliliğinde dostlarıyla birlikte pasta üfleyen Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Sezona yeni projemizle enerji dolu başlayacağız.” mesajı verdi. Başaran ve dostları, kendi seçtikleri şarkılar eşliğinde karaoke yaparak doyasıya eğlendi.
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