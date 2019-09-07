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Bodrum Tatiline Partili Veda

Davet

Bodrum Tatiline Partili Veda

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Remax’ ın en başarılı gayrimunkul danışmanları sıralamasında dünya 1’incisi olan Evrim Kırmızıtaş Başaran, Bodrum tatilini sonlandırmadan önce dostları ile doğum günü partisi düzenledi.

Bodrum Yalıkavak Miços Balıkçısı’ nda geçtiğimiz gece canlı müzik eşliliğinde dostlarıyla birlikte pasta üfleyen Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Sezona yeni projemizle enerji dolu başlayacağız.” mesajı verdi. Başaran ve dostları, kendi seçtikleri şarkılar eşliğinde karaoke yaparak doyasıya eğlendi.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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