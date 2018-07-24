Bodrum Golf Kulübü Yeni Sahası Açıldı
OPET Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk’ün başkanlığını yaptığı Bodrum Golf Kulübü’nün yeni saha açılışı gerçekleşti. Bodrum Açılış Turnuvası’nın Longest Drive şampiyonu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu.
Öztürk Grup ve OPET Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk’ün Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Bodrum Golf Kulübü’nün Başkanlık Turnuvası ile Regnum Golf & Country Club Bodrum’un Açılış Turnuvası Regnum Golf & Country Club Bodrum sahasında gerçekleşti. Turnuvada oynayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu erkekler B kategorisinde üçüncü olurken, erkekler en uzun vuruş kupasının da sahibi oldu. Üç günde 330 golfçünün sahaya çıktığı turnuvanın galibi Recep Turan olurken, ikinciliği İsmail Erdoğan, üçüncülüğü ise Mehmet Kazan aldı. Kazananlara ödüllerini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy verdi. Turnuvaya Türkiye’deki tüm golf kulüpleri ve üyeleri ve Kıbrıs Golf Kulübü Başkanı Soner Yetkili katılırken turnuvada Türkiye’deki profesyonel golfçülerin yanı sıra genç, yıldız golfçüler de yer aldı.
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