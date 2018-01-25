BODRUM BODRUM
Mag Medya ekibi Çayyolu’nda bulunan Bodrum Bodrum Bi Büyük adlı mekanda okurlarını ve iş ortaklarını eğlenceli bir davet ile ağırladı. Davete iş ve cemiyet hayatından çok sayıda sevilen isim katıldı.
Bodrum Bodrum Bi Büyük adlı mekanda gerçekleşen şık davette konuklar gece boyunca lezzetli ikramların tadına bakarken canlı müzik eşliğinde gecenin geç saatlerine kadar eğlendiler. Gecenin başlangıç konuşmasını yapan Can Çavuşoğlu ve Beril Çavuşoğlu katılan herkese teşekkür etti. Renkli kutlamalara da ev sahipliği yapan gece sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla büyük ses getirdi.
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