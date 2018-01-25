En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kültür Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2017 Mag Medya
Başa Dön

BODRUM BODRUM

Seda-Can Çavuşoğlu
Tuğçe-Kemal İnal
Emel-Burhan Varol
Gülsevil-Erhan Varol
Dilek-Tarık Değer
Dilvin Kaygusuz, Özgür Karabulut
Ahsen Demirci
Alev Sezer, Emre Çakır
Bahadır-Ender Sevgi Gültekin
Begüm Akış
Birgül-Baran Cuhruk
Buket-Alp Önyürü
Burcu-Mehmet Yörübulut
Çağla Çakır
Dilara Ertürk
Ece Salıcı
Emel Özkan, Betül Erolan
Erdem Çuhadar, Tuğçe Uzun
Esra-Hasan Toral
Fatih-Seher Kurt
Feray Şahingöz, Gülşah Erhan
Feride-Mehmet Şahin
Filiz-Naci Yılmaz
Funda Bekişoğlu, Nermin Kılınçarslan
Furkan Yurtseven, Dilara Aydoğdu
Gülser Orhan
Gülşah Erhan
Gülşah-Yücel Taşkın
Hafize Ayık
Hande-Murat Erkütük
Hilal-Onur Öztürk
Hümeyra Özdilek
İlknur-Ahmet Demir
İsmail Fırat Çelik, Merve Dönmez
Kadriye-Ünal Kerimoğlu
Kemal-Özge Keseroğlu
Melike-Hikmet Gökçe
Melis Ünal, Gözde Uzun
Meltem Akşin
Meltem Yılmaz
Meltem-Gence Erdağı
Osman Can Elibol, Mustafa Gür
Pınar Günseven
Reha-Yeşim Tandoğan
Reyhan-Selim Gündüz
Savaş-Çiğdem Gelgel
Selçuk-Pınar Güngör
Sibel-Gökmen Özdoğan
Tarık-Dilek Değer
Taylan-Damla Dalaran
Tülay-Ersan Uygur
Tülay-Mehmet Kaya
Tüzün Gelgel
Yelda Bice
Davet

BODRUM BODRUM

yazan:
1

Mag Medya ekibi Çayyolu’nda bulunan Bodrum Bodrum Bi Büyük adlı mekanda okurlarını ve iş ortaklarını eğlenceli bir davet ile ağırladı. Davete iş ve cemiyet hayatından çok sayıda sevilen isim katıldı.

Bodrum Bodrum Bi Büyük adlı mekanda gerçekleşen şık davette konuklar gece boyunca lezzetli ikramların tadına bakarken canlı müzik eşliğinde gecenin geç saatlerine kadar eğlendiler. Gecenin başlangıç konuşmasını yapan Can Çavuşoğlu ve Beril Çavuşoğlu katılan herkese teşekkür etti. Renkli kutlamalara da ev sahipliği yapan gece sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla büyük ses getirdi.

0
Etiketler:
, , , , ,

Bu içerik hakkında düşünceniz nedir?

a-harika
0
beğendim
0
c-iyi
0
d-normal
0
e-sevmedim
0
f-çok kötü
0
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Video

MAGICAL Night 2017 - MAG tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen Ankara’nın ilk konsept balosu “MAGical Night”

Davet

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Serap Sarı doğum gününü düzenlediği şık bir davetle kutladı. Kuruçeşme Huqqa’da düzenlenen doğum

Davet, Moda, Tanıtım

Elie Saab 2018 İlkbahar/Yaz Gözlük Koleksiyonu, dünyaca ünlü İtalyan gözlük üreticisi Safilo Group üst düzey yöneticileri ve