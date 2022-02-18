En Son Davetler
Kategoriler
binicilik alisveris tenis opera dvd motor-sporlari bulten tiyatro kitap mag-new-york digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala video odul-toreni decotrend konser balo kapak-konusu saglik bakim defile trendy tercihler sanat mekan sergi stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
blank
Başa Dön

BMW i4 İlk Kez Dijital Defilede

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
Berrak Tüzünataç
blank
Betül-Erman Burmalı
blank
Betül Burmalı
blank
Ceylan Çapa
blank
Deren Talu
blank
Ece Sükan
blank
Eda Gürkaynak
blank
Eda Zamanpur
blank
Gülcan Arslan, Murat Kazancı
blank
Kenan Doğulu, Beren Saat
blank
Kenan Doğulu, Beren Saat, Vanessa Sason
blank
Lal Denizli
blank
Müge Boz
blank
Nil Ninat
blank
Pelin Akil
Davet

BMW i4 İlk Kez Dijital Defilede

yazan:
20
Okuma süresi 1 dakika

BMW’nin tamamen elektrikli ilk Gran Coupé modeli Yeni BMW i4, dünyaca ünlü moda tasarımcıları Raisa&Vanessa’nın New York Fashion Week kapsamında gerçekleşen dijital defilesinde ilk kez gösterildi.

Borusan Otomotiv’in temsilcisi olduğu BMW’nin tamamen elektrikli modellerinin çatı markası BMW i iş birliği ile gerçekleştirilen özel etkinlikte, Yeni BMW i4 Türkiye’de ilk kezortaya çıktı. Modacı ikizler Raisa&Vanessa’nın 2022 Sonbahar-Kış koleksiyonuna estetik tasarımı ve cesur karakteri ile eşlik eden Yeni BMW i4’ün, ilk çeyrek sonunda Türkiye’de yollarla buluşması hedefleniyor.

Raisa&Vanessa ile birlikte gerçekleştirilen iş birliğinin bir parçası olarak, Yeni BMW i4 ile birlikte sürdürülebilirlik, tasarım ve lüksün zamansız hikayesinin buluşturulmasının konu edinildiği bir film de yayına alındı. Doğadan, stilden ve lüksten ödün vermeyen tasarımlarla sürdürülebilirliği modaya yansıtma çabasında olduklarını ifade eden Raisa&Vanessa kardeşler, son koleksiyonlarına eşlik eden Yeni BMW i4’ün de tüm bu özellikleri tek bir potada erittiğini belirtti. Tasarıma başlarken doğa ile ilişki kurmanın ve doğanın zamanıyla senkronize olmanın ilk adımlar olduğunu belirten tasarımcılar, Yeni BMW i4’ün modern, zarif ve sportif tasarımını doğa dostu elektrikli teknolojisiyle birleştirmesinden de etkilendiklerini belirtti.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla; Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve koordinatörlüğünü Siret Uyanık’ın üslendiği “Anadolu Uygarlıklarından İzler

Davet

Bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi, “Yeşil Ekonomi” ana temasıyla Kalyon PV ana sponsorluğunda Çırağan Sarayı’nda

Davet

Limak Vakfı tarafından çok sesli müziği geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla 2017 yılında kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, 21

%d blogcu bunu beğendi: