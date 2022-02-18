BMW i4 İlk Kez Dijital Defilede

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BMW’nin tamamen elektrikli ilk Gran Coupé modeli Yeni BMW i4, dünyaca ünlü moda tasarımcıları Raisa&Vanessa’nın New York Fashion Week kapsamında gerçekleşen dijital defilesinde ilk kez gösterildi.

Borusan Otomotiv’in temsilcisi olduğu BMW’nin tamamen elektrikli modellerinin çatı markası BMW i iş birliği ile gerçekleştirilen özel etkinlikte, Yeni BMW i4 Türkiye’de ilk kezortaya çıktı. Modacı ikizler Raisa&Vanessa’nın 2022 Sonbahar-Kış koleksiyonuna estetik tasarımı ve cesur karakteri ile eşlik eden Yeni BMW i4’ün, ilk çeyrek sonunda Türkiye’de yollarla buluşması hedefleniyor.

Raisa&Vanessa ile birlikte gerçekleştirilen iş birliğinin bir parçası olarak, Yeni BMW i4 ile birlikte sürdürülebilirlik, tasarım ve lüksün zamansız hikayesinin buluşturulmasının konu edinildiği bir film de yayına alındı. Doğadan, stilden ve lüksten ödün vermeyen tasarımlarla sürdürülebilirliği modaya yansıtma çabasında olduklarını ifade eden Raisa&Vanessa kardeşler, son koleksiyonlarına eşlik eden Yeni BMW i4’ün de tüm bu özellikleri tek bir potada erittiğini belirtti. Tasarıma başlarken doğa ile ilişki kurmanın ve doğanın zamanıyla senkronize olmanın ilk adımlar olduğunu belirten tasarımcılar, Yeni BMW i4’ün modern, zarif ve sportif tasarımını doğa dostu elektrikli teknolojisiyle birleştirmesinden de etkilendiklerini belirtti.