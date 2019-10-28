Bizim Öykümüz
Gazeteci Ömür Sabuncuoğlu’nun, gelirini kız çocuklarının eğitimine katkı olarak aktardığı “Onların Öyküsü” kitabının ardından ikinci kez derlemeye aldığı “Bizim Öykümüz” kitabının tanıtımı gerçekleşti.
Gazeteci-Yazar Ömür Sabuncuoğlu’nun ve Ali Keçeli, Bensu Soral, Birce Akalay, Dilan Çiçek Deniz, Ebru Akel, Elifnaz Albayrak, Erkan Kolçak Köstendil, Gökçe Bahadır, Gupse Özay, Oylum Talu, Şebnem Bozoklu, Yasemin Özilhan, Yasmin Gülman gibi 13 ünlü ismin öykülerinden oluşan kitabı “Bizim Öykümüz”ün tanıtımı Çırağan Palace Kempinski İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleşti. Bizim Öykümüz’ün lansmanına magazin ve sosyal yaşam dünyasının tanınmış isimleri yoğun ilgi gösterdi.
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