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Bir Kış Masalı

Berna Çapraz Alankuş, Belin Çapraz
Numan Balçık, Belin Çapraz, Utku Balçık, Eren Balçık
Davet, Düğün

Bir Kış Masalı

yazan:
62
Okuma süresi 1 dakika

Von Proje’nin Kurucu Ortaklarından Mimar Belin Çapraz ve Balçık Isı’nın 3. Kuşak Yöneticisi Utku Balçık, masalsı bir tören ile nişanlandı.

Mart ayında Ankara HiltonSa’da gerçekleşen nişanda konuklar, tasarım ve mimarlığa dair kavramların bilinçli bir şekilde öne çıkarıldığı, kendine özgü, tematik ve sıra dışı dokunuşlarla kış masalını çağrıştıran bir törene tanıklık ettiler. Mimar kardeşler Berna Çapraz Alankuş ve Belin Çapraz, tasarım yaklaşımlarıyla herkesi büyüleyerek bir kış masalının birer kahramanı haline dönüştükleri kutlamalarında, en ufak ayrıntılara kadar her şeyi konsepte uygun tasarladılar. Genç çiftin önümüzdeki yaz nikah masasına oturması bekleniyor.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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