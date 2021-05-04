Bir Kış Masalı
Von Proje’nin Kurucu Ortaklarından Mimar Belin Çapraz ve Balçık Isı’nın 3. Kuşak Yöneticisi Utku Balçık, masalsı bir tören ile nişanlandı.
Mart ayında Ankara HiltonSa’da gerçekleşen nişanda konuklar, tasarım ve mimarlığa dair kavramların bilinçli bir şekilde öne çıkarıldığı, kendine özgü, tematik ve sıra dışı dokunuşlarla kış masalını çağrıştıran bir törene tanıklık ettiler. Mimar kardeşler Berna Çapraz Alankuş ve Belin Çapraz, tasarım yaklaşımlarıyla herkesi büyüleyerek bir kış masalının birer kahramanı haline dönüştükleri kutlamalarında, en ufak ayrıntılara kadar her şeyi konsepte uygun tasarladılar. Genç çiftin önümüzdeki yaz nikah masasına oturması bekleniyor.
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