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Bir Döneme Yolculuk

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Begüm Özer
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Buket Taşdelen
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Elif Girgin,Özcan Sabancı, Şenay Dağlı
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Esra Oflaz Güvenkaya
Funda Yılmaz
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Hande Sezer Pekcan
Hande Sezer Pekcan, Neşe Gönül
Hediye Güral Gür, Sema Güral Sürmeli
İlkem Söylemez Topçuoğlu
İnci Koparan
İpek Toplusoy
Kardelen Acar
Levent-Aslı Bosut
Meltem Demir
Özlem Eraslan
Seycan Tanfer
Suzan Arar
Tülay Dölen
Zeynep Uğurlu
Davet

Bir Döneme Yolculuk

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin 15 yıldır Türkiye genelinde 1600 okulun katılımıyla sürdürdüğü etkinliklerine katkı sağlamak üzere başlatılan “Bir Döneme Yolculuk” adlı proje Pera Palas Oteli’nde katılımcılarıyla buluştu.

La Mer, Shaky ve Meltem Demir’in katkılarıyla gerçekleşen ve 6 aylık bir çalışma ile hazırlanan sergiye toplumun önde gelen kimlikleri, bir dönemin önemli ressamlarının tablolarında yer alarak katıldı. Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa ve iş kadını İnci Koparan tarafından, çocukların çok yönlü gelişimine katkı sağlayan katılımcılara tabloları ile birlikte teşekkür sertifikaları verildi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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