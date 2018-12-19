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Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin 15 yıldır Türkiye genelinde 1600 okulun katılımıyla sürdürdüğü etkinliklerine katkı sağlamak üzere başlatılan “Bir Döneme Yolculuk” adlı proje Pera Palas Oteli’nde katılımcılarıyla buluştu.

La Mer, Shaky ve Meltem Demir’in katkılarıyla gerçekleşen ve 6 aylık bir çalışma ile hazırlanan sergiye toplumun önde gelen kimlikleri, bir dönemin önemli ressamlarının tablolarında yer alarak katıldı. Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa ve iş kadını İnci Koparan tarafından, çocukların çok yönlü gelişimine katkı sağlayan katılımcılara tabloları ile birlikte teşekkür sertifikaları verildi.