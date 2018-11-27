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Bir Dağ Masalı

Adalet Cimcoz-İstanbul-1955
Atalay Gümrah
Ege Yüksek, Emre Eczacıbaşı
Merin Akoğlu, Levent Çalıkoğlu
Murat-Esra Coşkun
Raffi-Zuhal Portakal
Davet, Sergi

Bir Dağ Masalı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi, 2018’in son sergisinde Yıldız Moran’ın ilk defa gün ışığına çıkacak fotoğraflarının da yer aldığı bir seçki sunuyor.

Serginin tanıtımı nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk profesyonel kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran’ın yapıtlarını sergilemenin önemine değinerek, “fotoğraf tarihimizde unutulmayacak yapıtlara imza atan Yıldız Moran’ın hayatına ve bıraktığı zamansız karelere baktığımızda, kendimizi gerçekten bir masalın içinde düşleyebiliriz. Aktif olarak 12 yıl sürdürdüğü kariyerine neredeyse bir ömürlük eser sığdıran Moran’ın, sergileyeceğimiz yapıtları arasında, izleyiciyle ilk defa buluşan fotoğraflar da yer alıyor” dedi.

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