Bir Ankara Hayali Hayat Buldu

“Daha iyi bir yaşam düşünüyorum; öyleyse Avend Beytepe” sloganı ile yola çıkan Avend Beytepe projesi, iş, siyaset ve cemiyet dünyasını bir araya getiren organizasyon ile lansmanını gerçekleştirdi.

Rast Grup güvencesi ile yükselen Avend Beytepe projesi, yoğun katılımın yaşandığı organizasyon ile lansmanını gerçekleştirdi. Proje özelliklerinin anlatıldığı lansmanda, Avend Beytepe’nin tanıtım videosu ilk kez konuklar ile paylaşıldı. Rast Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Koca’nın konuşması ile başlayan organizasyona; ATO Eski Dönem Şeref Başkanları Başkanı Ahmet Çavuşoğlu ve Sinan Aygün, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eski Bakan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal ve Yıldırım Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım, Milletvekilleri Ertan Aydın, Feyzi Berdibek, Şevket Gürsoy, Fahrettin Poyraz, İzzet Çetin ve Muzaffer Kurtulmuş gibi değerli isimler katılım gösterdi.