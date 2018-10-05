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Bir Ankara Hayali Hayat Buldu

Nuri Koca, Sinan Aygün, Faruk Koca, Ahmet Çavuşoğlu, İlhan Erdal
Ahmet Çavuşoğlu
Ahsen Demirci, Burçak Tanrıkulu
Aslıhan Bezcier
Ayşin Poyraz, Ela Ekim Özdemir
Ayşin Sevgi Karakurt
Beril Çavuşoğlu
Bünyamin Gelgeç, Zülküf Karakuş
Çiğdem Sokulluoğlu, Selin KArabulut
Damla Perçiner
Ece-Serkan Güleç
Efehan-Işın Kurşaklıoğlu
Ela Hisarcıklılar
Ender Sevgi Gültekin
Engin Bülbül, Neslihan Demir, Enfal Akyüz
Faruk Koca
Gökhan Aksoy, Su Ertürkmen
Halit Fidan
İlhan Erdal
İsmail Mert Fırat
Kartal Diken, Özgür Özdemircan, Seren Avşar
Kerime Vural
Koray Karataş, Hatice Vural
Mustafa Özkan
Nazlı Duman Akay
Nil Koca, Seçilay Oğuz
Nuri Koca, Can Çavuşoğlu
Nuri Koca
Pelin Yılmaz Kabasakal
Pınar Canalp
Seda-Can Çavuşoğlu
Sibel-Orçun Ersan
Sofia Seraplı
Tibet Canan Kaan
Tuğçe-Serkan Özdoğan
Zafer Yıldırım
Davet

Bir Ankara Hayali Hayat Buldu1 min read

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“Daha iyi bir yaşam düşünüyorum; öyleyse Avend Beytepe” sloganı ile yola çıkan Avend Beytepe projesi, iş, siyaset ve cemiyet dünyasını bir araya getiren organizasyon ile lansmanını gerçekleştirdi.

Rast Grup güvencesi ile yükselen Avend Beytepe projesi, yoğun katılımın yaşandığı organizasyon ile lansmanını gerçekleştirdi. Proje özelliklerinin anlatıldığı lansmanda, Avend Beytepe’nin tanıtım videosu ilk kez konuklar ile paylaşıldı. Rast Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Koca’nın konuşması ile başlayan organizasyona; ATO Eski Dönem Şeref Başkanları Başkanı Ahmet Çavuşoğlu ve Sinan Aygün, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eski Bakan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin,  MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal ve Yıldırım Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım, Milletvekilleri Ertan Aydın, Feyzi Berdibek, Şevket Gürsoy, Fahrettin Poyraz, İzzet Çetin ve Muzaffer Kurtulmuş gibi değerli isimler katılım gösterdi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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