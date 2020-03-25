Bilkent Center’da Film Keyfi!

Okuma süresi 1 dakika

Bilkent Holding’in önde gelen şirketlerinden Tepe Emlak Yatırım’ın yönettiği Bilkent Center’ın yenilenen sineması, L.O.L oyuncaklarının ilk kez beyazperdeye uyarlandığı L.O.L Sürpriz animasyon filmi gösterimine ev sahipliği yaptı.

Bu sene 20. yılını kutlayan ve sürekli gelişerek bünyesine birçok markayı dahil eden Bilkent Center, fark yarattığı etkinliklerine bir yenisi daha ekledi. Seçkin konuklar, düzenlenen özel kokteylin ardından, yenilenen Prestige Sineması’nda L.O.L Sürpriz filminin tadını çıkardılar.

Bilkent Center Prestige Sinema; yenilenen fuaye alanı, iç mimarisi, salonları ile konuklardan büyük beğeni topladı. Burada cemiyet hayatının tanınmış simaları ve minikler Punk Boi, Queen Bee ve Vacay Babay adlı oyuncak bebeklerin hikayelerini izleme imkânı bulmuş oldu.