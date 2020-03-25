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Bilkent Center’da Film Keyfi!

Göknur-Elif-Ezgi Aslan, Funda-Damla Karsan
Gamze-Mine-Miray Öney, Nil-Burcu Akçal, Dilara-Alina Türktan
Gamze-Ilgın-Irmak Issı
Gülden-Gökçe Yıldırım
Gülşah-Arya-Selim Sevinç
Hande-Melek-Murat Erkütük
İsmet-Ceyda Eraslan
Lina-Ruşa-Alya Acar
Mila-Akın Yücel
Neva-Kate Acar
Oya-Ada Başarır
Özde-Tibet Erkoç
Özge-Ada Dinler
Özge-Mira Çavuşoğlu
Özgür-Ada-Gözde-Arel Özkan
Sare-Ece Salıcı
Sevilay-Mina Helvacıoğlu
Vera-Gözde Koç
Yağmur Arı,Bilge Apaydın
Ada Aytaç,Gülbin Sarıgül
Arya-Arzu Sabuncu
Defne-Evrim Kaya
Deniz-Naz-Ela Altıntaş
Duru-Ayça Yıldız
Ece-Ceylin Güleç
Ecem-Tuğba-Mina Sarıçam
Efe-Eda-Melda Sarışen
Eylül-Özge Diken
Fatma-Zuhal-Zehra Durmaz, Alya-Meral Çetin
Davet, Sinema

Bilkent Center’da Film Keyfi!

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Bilkent Holding’in önde gelen şirketlerinden Tepe Emlak Yatırım’ın yönettiği Bilkent Center’ın yenilenen sineması, L.O.L oyuncaklarının ilk kez beyazperdeye uyarlandığı L.O.L Sürpriz animasyon filmi gösterimine ev sahipliği yaptı.

Bu sene 20. yılını kutlayan ve sürekli gelişerek bünyesine birçok markayı dahil eden Bilkent Center, fark yarattığı etkinliklerine bir yenisi daha ekledi. Seçkin konuklar, düzenlenen özel kokteylin ardından, yenilenen Prestige Sineması’nda L.O.L Sürpriz filminin tadını çıkardılar.

Bilkent Center Prestige Sinema;  yenilenen fuaye alanı, iç mimarisi, salonları ile konuklardan büyük beğeni topladı. Burada cemiyet hayatının tanınmış simaları ve minikler Punk Boi, Queen Bee ve Vacay Babay adlı oyuncak bebeklerin hikayelerini izleme imkânı bulmuş oldu.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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