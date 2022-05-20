Bilkent Center’da Film Keyfi
Bilkent Sinema CineDerin’de MAG PR Solutions organizasyonu ile gerçekleştirilen “Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları” film gösterimi etkinliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi, misafirlerine keyifli anlar yaşattı.
Bilkent Sinema CineDerin’in yenilenen sinema ve VIP salonunun tadını çıkaran misafirler, The Gang Smoked BBQ’nün lezzetli hamburgerleri ile film gösterisi öncesi keyifli bir akşam geçirdi. Elif Ulusoy, Berna Erez ve Feride Şahin gibi başkentin tanınmış isimlerin katıldığı etkinlik, renkli anlara sahne oldu. Her yaştan katılımın gerçekleştiği “Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları” filmi etkinliğinin tadını en çok çocuklar çıkarttı. %100 temiz havalandırma ile VIP salonunda sinemaseverlere keyifli anlar yaşatan Bilkent Sinema CineDerin, tüm film tutkunlarını bu ayrıcalığı yaşamaya davet ediyor. n
MAG PR Solutions organizasyonuyla düzenlenen, “Fantastik Canavarlar” film gösterimi, 23 Nisan öncesinde çocuklara keyifli anlar yaşattı.
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