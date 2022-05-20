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Bilkent Center’da Film Keyfi

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Davet

Bilkent Center’da Film Keyfi

yazan:
24
Okuma süresi 1 dakika

Bilkent Sinema CineDerin’de MAG PR Solutions organizasyonu ile gerçekleştirilen “Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları” film gösterimi etkinliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi, misafirlerine keyifli anlar yaşattı.

Bilkent Sinema CineDerin’in yenilenen sinema ve VIP salonunun tadını çıkaran misafirler, The Gang Smoked BBQ’nün lezzetli hamburgerleri ile film gösterisi öncesi keyifli bir akşam geçirdi. Elif Ulusoy, Berna Erez ve Feride Şahin gibi başkentin tanınmış isimlerin katıldığı etkinlik, renkli anlara sahne oldu. Her yaştan katılımın gerçekleştiği “Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları” filmi etkinliğinin tadını en çok çocuklar çıkarttı. %100 temiz havalandırma ile VIP salonunda sinemaseverlere keyifli anlar yaşatan Bilkent Sinema CineDerin, tüm film tutkunlarını bu ayrıcalığı yaşamaya davet ediyor. n

MAG PR Solutions organizasyonuyla düzenlenen, “Fantastik Canavarlar” film gösterimi, 23 Nisan öncesinde çocuklara keyifli anlar yaşattı.

 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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