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Bilkent Center’da Eşsiz Bir Sinema Keyfi

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Davet

Bilkent Center’da Eşsiz Bir Sinema Keyfi

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Bilkent Center, MAG PR Solutions organizasyonu ile Bilkent Sinema CineDerin’de gerçekleştirilen ‘‘Top Gun: Maverick’’ film gösterimi etkinliğinde sinemaseverlere keyifli anlar yaşattı. 

Bilkent Sinema CineDerin’in yenilenen sinema ve VIP salonunun tadını çıkaran misafirler, Subway’in lezzetli ikramları ile film öncesi keyifli bir akşam geçirdi. Başkentin tanınmış isimlerinin katıldığı etkinlik, renkli anlara sahne oldu. Her yaştan katılımın gerçekleştiği Top Gun: Maverick filminde sinemaseverler etkinliğin tadını çıkarttı. %100 temiz havalandırma ile VIP salonunda sinemaseverlere keyifli anlar yaşatan Bilkent Sinema CineDerin, tüm film tutkunlarını bu ayrıcalığı yaşamaya davet ediyor

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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