Bilkent Center’da Eşsiz Bir Sinema Keyfi
Bilkent Center, MAG PR Solutions organizasyonu ile Bilkent Sinema CineDerin’de gerçekleştirilen ‘‘Top Gun: Maverick’’ film gösterimi etkinliğinde sinemaseverlere keyifli anlar yaşattı.
Bilkent Sinema CineDerin’in yenilenen sinema ve VIP salonunun tadını çıkaran misafirler, Subway’in lezzetli ikramları ile film öncesi keyifli bir akşam geçirdi. Başkentin tanınmış isimlerinin katıldığı etkinlik, renkli anlara sahne oldu. Her yaştan katılımın gerçekleştiği Top Gun: Maverick filminde sinemaseverler etkinliğin tadını çıkarttı. %100 temiz havalandırma ile VIP salonunda sinemaseverlere keyifli anlar yaşatan Bilkent Sinema CineDerin, tüm film tutkunlarını bu ayrıcalığı yaşamaya davet ediyor.
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