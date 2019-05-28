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Beyz-i Şah Yeni Mağazasında

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Davet

Beyz-i Şah Yeni Mağazasında

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Beyza Uyanoğlu ve Neslişah Alkoçlar Düzyatan’ın kurucusu olduğu Beyz-i Şah markasının yeni mağazası açıldı

Geleneksel Türk motiflerinin ve Batı’nın iddialı tasarımlarının bir araya geldiği, Beyza Uyanoğlu ve Neslişah Alkoçlar Düzyatan’ın kurucusu olduğu Türk markası Beyz-i Şah’ın, Şişli Marriott Hotel’deki mağaza açılışı gerçekleşti. Türkiye’nin saklı kalmış, unutulmaya yüz tutan zanaat dalları ile  çağdaş sanat temsilcilerini aynı çatı altında buluşturan dekoratif tasarım markası Beyz-i Şah, doğu ve batı senteziyle birlikte tasarımlarını ilk konsept mağazasında sundu.

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