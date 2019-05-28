Beyz-i Şah Yeni Mağazasında
Beyza Uyanoğlu ve Neslişah Alkoçlar Düzyatan’ın kurucusu olduğu Beyz-i Şah markasının yeni mağazası açıldı
Geleneksel Türk motiflerinin ve Batı’nın iddialı tasarımlarının bir araya geldiği, Beyza Uyanoğlu ve Neslişah Alkoçlar Düzyatan’ın kurucusu olduğu Türk markası Beyz-i Şah’ın, Şişli Marriott Hotel’deki mağaza açılışı gerçekleşti. Türkiye’nin saklı kalmış, unutulmaya yüz tutan zanaat dalları ile çağdaş sanat temsilcilerini aynı çatı altında buluşturan dekoratif tasarım markası Beyz-i Şah, doğu ve batı senteziyle birlikte tasarımlarını ilk konsept mağazasında sundu.
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