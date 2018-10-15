Beymen’den Yeni Sezona Merhaba

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Her sezon tasarımlarıyla modaseverlerin beğenisi kazanan BEYMEN Collection, 2018-2019 Sonbahar – Kış Kadın Koleksiyonu’nu BEYMEN Kavaklıdere’de düzenlediği özel bir davet ile tanıttı.

Sezonun en gözde tasarımlarının BEYMEN Artistik Direktörü Murat Türkili’nin styling ve sunumu ile sergilendiği trunk show’u, aralarında Duriye Arseven, Sook Gyeong Shim, Ebru Demiryürek, Serpil Artukmaç, Beliz Büyükhanlı, Gülden Büyükuçak, Aysel Akçay, Işın Kursaklıoğlu, Neşe Boysanoglu, Çisil Alizade, Nilsu Alizade, Hülya Topçuoğlu Kural, Nesrin Kılavuz, Demet Naslı, Eda Ersoy, Fulya Erdem, Rezan Anık, Taç Dinç ve Pınar Canalp’in yer aldığı iş ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü isim izledi.