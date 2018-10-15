En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2017 Mag Medya
Başa Dön

Beymen’den Yeni Sezona Merhaba

Murat Türkili
Aysel Akçay
Beliz Büyükhanlı
Billur Turnaoğlu
Cansu Ayten Tatar
Ceren Can
Çisel-Nilsu Alizade
Damla Perçiner
Demet Naslı
Didem Cengiz Tekin
Düriye Arseven
Eda Dursun
Esin Gürel
Figen Erdem
Fulya Erdem
Füsun Şener
Gül Muratoğlu
Hülya Topçuoğlu Kural
İlknur Demir
Işın Kurşaklıoğlu
Mine Gürakan, Hilal Gökeşme
Murat Türkili, Gülden Büyükuçak
Nesrin Kılavuz
Nesrin Koç, Zeynep Sarıibrahimoğlu, İnci Gür Alp
Neşe Aykut
Neşe Boysanoğlu
Pınar Canalp
Rezan Anık Yağız
Serpil Artukmaç
Serpil Tüfekçi
Sevil Gürgan
Sook Gyeong Shım, Ebru Demiryürek
Süreyya Sakallıoğlu
Şeyda Ustaoğlu, Alev Yaman
Taç Dinç
Davet

Beymen’den Yeni Sezona Merhaba

yazan:
33
Okuma süresi 1 dakika

Her sezon tasarımlarıyla modaseverlerin beğenisi kazanan BEYMEN Collection, 2018-2019 Sonbahar – Kış Kadın Koleksiyonu’nu BEYMEN Kavaklıdere’de düzenlediği özel bir davet ile tanıttı.

Sezonun en gözde tasarımlarının BEYMEN Artistik Direktörü Murat Türkili’nin styling ve sunumu ile sergilendiği trunk show’u, aralarında Duriye Arseven, Sook Gyeong Shim, Ebru Demiryürek, Serpil Artukmaç, Beliz Büyükhanlı, Gülden Büyükuçak, Aysel Akçay, Işın Kursaklıoğlu, Neşe Boysanoglu, Çisil Alizade, Nilsu Alizade, Hülya Topçuoğlu Kural, Nesrin Kılavuz, Demet Naslı, Eda Ersoy, Fulya Erdem, Rezan Anık, Taç Dinç ve Pınar Canalp’in yer aldığı iş ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü isim izledi.

0
Etiketler:
, , , , , , , , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Açılış, Davet

Tasarımlarında hikayeleri, kültürleri ve gelenekleri harmanlayarak günümüz sokak modasına yansıtan Les Benjamins, ilk flagship mağazasını  özel bir davetle İstanbul’da

Moda

Kabarık elbiseler, abartılmış renkler ve boyumuzu aşan büyük kombinler bu sezon kendimizi göstermemizi sağlıyor

Davet

RASHID Hazır Giyim Markasının 2019 İlkbahar/Yaz Koleksiyonunu IFW’nin ilk gününde Zorlu PSM’de görkemli bir defile ile tanıtıldı.

%d blogcu bunu beğendi: