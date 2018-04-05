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Beymen’den Mini Defile

Begüm Gazioğlu Ballı
Emel Ayaydın
Gülden Büyükuçak
Nil Uyguner
Nilgün Dumanlı
Özlem Güsar
Ümit Boyner
Davet

Beymen’den Mini Defile

yazan:
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Dünya modasının önde gelen markalarını moda tutkunlarıyla buluşturan BEYMEN, 2018 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarını dün Zorlu Center’da düzenlediği defile ile tanıttı.

Beymen satın alma ekibinin dünya markalarından seçtiği çok özel tasarımların sunulduğu  etkinliğe aralarında Ümit Boyner, Emel Ayaydın, Begüm Gazioğlu Ballı, Nil Uyguner, Nilgun Dumanlı, Özlem Güsar, Aslı Kuseyrioğlu’nun yer aldığı moda ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü isim katıldı. Sezonunun gözde tasarımlarını ilgi ile inceleyen davetliler, sunumun ardından yeni sezona ilişkin merak ettiklerini sorma fırsatı buldu.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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