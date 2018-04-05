Beymen’den Mini Defile
Dünya modasının önde gelen markalarını moda tutkunlarıyla buluşturan BEYMEN, 2018 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarını dün Zorlu Center’da düzenlediği defile ile tanıttı.
Beymen satın alma ekibinin dünya markalarından seçtiği çok özel tasarımların sunulduğu etkinliğe aralarında Ümit Boyner, Emel Ayaydın, Begüm Gazioğlu Ballı, Nil Uyguner, Nilgun Dumanlı, Özlem Güsar, Aslı Kuseyrioğlu’nun yer aldığı moda ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü isim katıldı. Sezonunun gözde tasarımlarını ilgi ile inceleyen davetliler, sunumun ardından yeni sezona ilişkin merak ettiklerini sorma fırsatı buldu.
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