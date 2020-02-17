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Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu

Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Arzu Gültekin, Burçin Sunar
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Aslı Özdemir, Ebru Uygun, Nilüfer Batur
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Aslı Özdemir, Nilüfer Batur
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Aslı Özdemir, Volkan Özdemir
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Burak Tuncer, Nilüfer Batur, Mustafa Tuncer
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Cansu Uluer, Can Nergis
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Derya Tuna, Yasemin Şefkatli
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Dj. Azize
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Ebru Uygun
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Emel İsmailoğlu, Şerife İsmailoğlu
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Çırağan Palace Kempinski
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Çırağan Palace Kempinski
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Gülay Kamaz
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Güler Doğan, Aslıhan Turan
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Günel Kuliyeva Yonat, Dj. Azize, Dilara Karataş
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Hale Baykuş
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Hale Baykuş
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Hale Baykuş
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Hatice Akkaya
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Ivana Sert
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
İdo Tatlıses
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Melis Özer
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Mukaddes Başkaya, Zeynep Mansur
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Müge Sırmabıyık
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Nalan Aksoy
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Nilüfer Batur, Hale Baykuş, Aslı Özdemir
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Özge Ulusoy, Uğur Arslan
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Özge Ulusoy, Uğur Arslan
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Pınar Sunru
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Sevgi Toprak Tunga, Yeşim Toprak
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Yıldız Batur
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Zeynep Mansur
Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu
Zülal Tatlıcı
Davet

Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu

yazan:
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Ünlü isimler Sevgililer Günü Alışveriş Balosu’nda TOÇEV için alışveriş yaptı.

Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur ev sahipliğindeki Best Gift Fest, geçtiğimiz gün Çırağan Palace Kempinski’de Sevgililer Günü temalı alışveriş balosu gerçekleştirdi. Hale Haute Couture&Bridal ana sponsorluğunda yapılan alışveriş balosu yüzlerce ünlü ve girişimci markayı katılımcılarla buluşturdu.

Gerçekleştirdiği her etkinliği sosyal sorumlulukla birleştiren Best Gift Fest Alışveriş Balosu, bu kez TOÇEV için kolları sıvadı. Sevgililer Günü’ne özel olarak hazırlanan temasıyla dikkatleri çeken Best Gift Fest, aşk temalı dekorasyonu ve dans şovuyla da alışverişe eğlence kattı. Hale Haute Couture&Bridal’ın tasarım gelinlik ve abiyeleri etkinliğe damgasını vurdu. Ivana Sert, İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli, Uğur Arslan Kozmetik & Özge Ulusoy, Aslıhan Turan, Gülay Kamaz, Sibel Bilgiç, Yasemin Gazenker, Sevgi Toprak Tunga gibi ünlü isimler markalarıyla Best Gift Fest’te misafirleri ağırladı.

Best Gift Fest’e katılan isimler arasında Derya Tuna, Ebru Uygun, Zülal Tatlıcı, Can Nergis, Melis Özer, Zeynep Mansur, Müge Sırmabıyık, Yeşim Toprak vardı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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