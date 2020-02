Best Gift Fest’ten Aşk Temalı Alışveriş Balosu

Okuma süresi 1 dakika

Ünlü isimler Sevgililer Günü Alışveriş Balosu’nda TOÇEV için alışveriş yaptı.

Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur ev sahipliğindeki Best Gift Fest, geçtiğimiz gün Çırağan Palace Kempinski’de Sevgililer Günü temalı alışveriş balosu gerçekleştirdi. Hale Haute Couture&Bridal ana sponsorluğunda yapılan alışveriş balosu yüzlerce ünlü ve girişimci markayı katılımcılarla buluşturdu.

Gerçekleştirdiği her etkinliği sosyal sorumlulukla birleştiren Best Gift Fest Alışveriş Balosu, bu kez TOÇEV için kolları sıvadı. Sevgililer Günü’ne özel olarak hazırlanan temasıyla dikkatleri çeken Best Gift Fest, aşk temalı dekorasyonu ve dans şovuyla da alışverişe eğlence kattı. Hale Haute Couture&Bridal’ın tasarım gelinlik ve abiyeleri etkinliğe damgasını vurdu. Ivana Sert, İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli, Uğur Arslan Kozmetik & Özge Ulusoy, Aslıhan Turan, Gülay Kamaz, Sibel Bilgiç, Yasemin Gazenker, Sevgi Toprak Tunga gibi ünlü isimler markalarıyla Best Gift Fest’te misafirleri ağırladı.

Best Gift Fest’e katılan isimler arasında Derya Tuna, Ebru Uygun, Zülal Tatlıcı, Can Nergis, Melis Özer, Zeynep Mansur, Müge Sırmabıyık, Yeşim Toprak vardı.