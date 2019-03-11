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Beklenen Güne Çok Az Kaldı

Davet, Etkinlik

Beklenen Güne Çok Az Kaldı

yazan:
4
Okuma süresi 2 dakika

Türkiye’nin ISO 9001 Kalite Belgesi’ne sahip ilk ve tek öğrenci kulübü olan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen ve gelenekselleşen Reklam ve Pazarlama Zirvesi bu yıl Honor Platin Sponsorluğunda ‘’Change Your Vision!” sloganıyla katılımcılarını bekliyor.

Firmaların pazarlama stratejileri, yeni nesil pazarlama trendleri, reklamcılık sektörünün perde arkası, reklamcılık ve pazarlama alanlarındaki farkındalık gibi birçok konunun ele alınacağı Reklam ve Pazarlama Zirvesi’19,  13 Mart Çarşamba günü 09:30-16:00 saatleri arasında Grand Pera’da gerçekleşecek.

Katılımcılar, etkinliğin sonunda Reklam ve Pazarlama Zirvesi’19 Katılım Sertifikası almaya hak kazanacaklar.

Reklam ve Pazarlama Zirvesi’nin bu yılki konuşmacıları ise şöyle:

  • Barış SÖNMEZ – Yemeksepeti Pazarlama Direktörü
  • Cem AKAR – Titrifikir Kurucusu
  • Burcu KAYIMTU – TBWA İstanbul CEO
  • Serim YILDIRIM – Anadolu Efes Türkiye Pazarlama Direktörü
  • Melda BARKIN – McCann CEO
  • Umut KURTTAŞ – P&G eBusiness Pazarlama Müdürü
  • Kevin WANG – Honor Türkiye CEO
  • Hikmet ŞIRLAK – Kapalıçarşı Esnafı
  • Burçin Alev EKŞİ – Nescafe Marketing Director
  • Can FAGA – Publicis İstanbul Executive Creative Director

Reklam ve Pazarlama Zirvesi’nin bu yılki belirlenen sponsorları ise aşağıdaki gibidir:

Coca-Cola, Subway, ETİ, Gagoz, Komşu Fırın, Banvit, Freşa, Yves Rocher, Honor, Perfetti  Van Melle, N11, Udemy,  Nescafe,  Redbull, Sanset Gıda, Reis Gıda, Tada, British Time, Amade Reklam, Teksüt, Madame Coco, Scent Revalution.

Ayrıca;

Couple Smiths, Anehoş, Boho and Soul Makrome, Kecekecee, Mandala Akademi gibi birçok ismin gerçekleştireceği birbirinden eğlenceli workshoplar fuaye alanımızda sizleri bekliyor olacak!

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için : www.rpzistanbul.com

Biletler Biletino’da!

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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