Beklenen Güne Çok Az Kaldı

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Türkiye’nin ISO 9001 Kalite Belgesi’ne sahip ilk ve tek öğrenci kulübü olan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen ve gelenekselleşen Reklam ve Pazarlama Zirvesi bu yıl Honor Platin Sponsorluğunda ‘’Change Your Vision!” sloganıyla katılımcılarını bekliyor.

Firmaların pazarlama stratejileri, yeni nesil pazarlama trendleri, reklamcılık sektörünün perde arkası, reklamcılık ve pazarlama alanlarındaki farkındalık gibi birçok konunun ele alınacağı Reklam ve Pazarlama Zirvesi’19, 13 Mart Çarşamba günü 09:30-16:00 saatleri arasında Grand Pera’da gerçekleşecek.

Katılımcılar, etkinliğin sonunda Reklam ve Pazarlama Zirvesi’19 Katılım Sertifikası almaya hak kazanacaklar.

Reklam ve Pazarlama Zirvesi’nin bu yılki konuşmacıları ise şöyle:

Barış SÖNMEZ – Yemeksepeti Pazarlama Direktörü

Cem AKAR – Titrifikir Kurucusu

Burcu KAYIMTU – TBWA İstanbul CEO

Serim YILDIRIM – Anadolu Efes Türkiye Pazarlama Direktörü

Melda BARKIN – McCann CEO

Umut KURTTAŞ – P&G eBusiness Pazarlama Müdürü

Kevin WANG – Honor Türkiye CEO

Hikmet ŞIRLAK – Kapalıçarşı Esnafı

Burçin Alev EKŞİ – Nescafe Marketing Director

Can FAGA – Publicis İstanbul Executive Creative Director

Reklam ve Pazarlama Zirvesi’nin bu yılki belirlenen sponsorları ise aşağıdaki gibidir:

Coca-Cola, Subway, ETİ, Gagoz, Komşu Fırın, Banvit, Freşa, Yves Rocher, Honor, Perfetti Van Melle, N11, Udemy, Nescafe, Redbull, Sanset Gıda, Reis Gıda, Tada, British Time, Amade Reklam, Teksüt, Madame Coco, Scent Revalution.

Ayrıca;

Couple Smiths, Anehoş, Boho and Soul Makrome, Kecekecee, Mandala Akademi gibi birçok ismin gerçekleştireceği birbirinden eğlenceli workshoplar fuaye alanımızda sizleri bekliyor olacak!

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için : www.rpzistanbul.com

Biletler Biletino’da!