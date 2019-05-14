En Son Davetler
Kategoriler
binicilik alisveris tenis opera dvd motor-sporlari bulten tiyatro kitap mag-new-york digital-art gezi mobilya-dekorasyon golf astroloji spor sinema kapak-konusu gala muzik video odul-toreni decotrend konser balo saglik bakim defile trendy tercihler sanat sergi mekan stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

“Beauty Talks” Galeries Lafayette’te

Mustafa Karataş, Aslı Şen
Arzu Sabancı
Aslı Şen, Arzu Sabancı
Aslı Şen, Demet Sabancı Çetindoğan
Aslı Şen, Mustafa Karataş
Demet Sabancı Çetindoğan
Demet Sabancı Çetindoğan, Özcan Sabancı
Simge Telman
Tuğçe Peksayar
Zeynep Germen
Davet

“Beauty Talks” Galeries Lafayette’te

yazan:
68
Okuma süresi 1 dakika

Ashley Joy markasının kurucusu Aslı Şen ve başarılı Medikal Estetik Hekimi Dr. Mustafa Karataş ile ‘Beauty Talks’ Galeries Lafayette Emaar Square Mall’da düzenlendi.

Güzellik, medikal estetik ve yaz bakım ritüellerinin konuşulduğu renkli sohbete Demet Sabancı Çetindoğan, Arzu Sabancı, Zeynep Germen, Tuğçe Peksayar gibi ünlü isimler katılım gösterdi. Saç ve cilt bakımında uzmanlaşan Aslı Şen ve Medikal Estetik Hekimi Dr. Mustafa Karataş konuklarına medikal estetik ve kişisel bakım hakkında uzman görüşlerini aktardı.

0
Etiketler:
, , , ,
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Kansersiz Yaşam Derneği yararına, M Studio Pr ev sahipliğinde ünlü markalar ve ünlü konuklar 20 Aralık Perşembe günü

Açılış, Davet

Türkiye'de İtalyan mutfağının en iyi temsilcilerinden Serafina, İstanbul’dan sonra Ege’ye inerek Bodrum’da üçüncü şubesini açtı. İstanbul'da Akmerkez

Davet

TOG BAZAR bu yıl, gençlerin toplumsal duyarlılık için harekete geçmelerine ve yetişkinlerin de gençlere destek olması konusunda

%d blogcu bunu beğendi: