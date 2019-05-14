“Beauty Talks” Galeries Lafayette’te
Ashley Joy markasının kurucusu Aslı Şen ve başarılı Medikal Estetik Hekimi Dr. Mustafa Karataş ile ‘Beauty Talks’ Galeries Lafayette Emaar Square Mall’da düzenlendi.
Güzellik, medikal estetik ve yaz bakım ritüellerinin konuşulduğu renkli sohbete Demet Sabancı Çetindoğan, Arzu Sabancı, Zeynep Germen, Tuğçe Peksayar gibi ünlü isimler katılım gösterdi. Saç ve cilt bakımında uzmanlaşan Aslı Şen ve Medikal Estetik Hekimi Dr. Mustafa Karataş konuklarına medikal estetik ve kişisel bakım hakkında uzman görüşlerini aktardı.
Bir Yorum Ekleyin